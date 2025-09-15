إسرائيل تهاجم رئيس الوزراء الإسباني بعد تظاهرات مؤيدة لفلسطين

وصف وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر أمس الأحد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وحكومته بأنهما "عار على إسبانيا' بعد توقف طواف الدراجات الهوائية في البلاد بسبب تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين.



وفي منشور على منصة إكس، اتهم ساعر رئيس الوزراء الإسباني بأنه "شجَّع المحتجين على الخروج إلى شوارع" مدريد، ووقف المرحلة الأخيرة من طواف الدراجات.

وأضاف ساعر أن "سانشيز وحكومته عار على إسبانيا".

وذكرت السلطات الإسبانية أن أكثر من 100 ألف شخص شاركوا في احتجاج مؤيد للفلسطينيين، أدى إلى إنهاء سباق فويلتا الإسباني للدراجات مبكرا.

وفاز الدنماركي يوناس فينجارد متسابق فريق فيسما-ليس آبايك الأحد بسباق إسبانيا للدراجات بعد أن ألغى المنظمون المرحلة الأخيرة اليوم وسط مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في العاصمة مدريد، ومحاولات من الشرطة للتصدي للاحتجاجات على مشاركة فريق إسرائيلي.

وهتف المتظاهرون بعبارة "لن يمروا" وأزالوا الحواجز المعدنية ليقفوا على مسار السباق في عدة نقاط بالمدينة بينما حاولت الشرطة إبعادهم.

وقالت الحكومة الإسبانية إنه جرى إلقاء القبض على شخصين وأصيب 22 من أفراد الشرطة.

وجاءت هذه الأحداث بعد ساعات من إبداء سانشيز إعجابه بالمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، وقال في تجمع للحزب الاشتراكي في مدينة ملقة الجنوبية: "اليوم يصادف نهاية فويلتا (سباق إسبانيا). نبدي احترامنا وتقديرنا للرياضيين وكذلك إعجابنا بالشعب الإسباني الذي ينشغل بقضايا عادلة مثل فلسطين".

وجرى نشر أكثر من ألف شرطي أمس الأحد مع وصول المتسابقين إلى المرحلة الأخيرة من السباق، الذي أُقيم على مدار 21 يومًا، وكان من المقرر أن تنتهي المرحلة الأخيرة في مدريد في الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش.

