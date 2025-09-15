الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إسرائيل تهاجم رئيس الوزراء الإسباني بعد تظاهرات مؤيدة لفلسطين

تظاهرات مؤيدة لفلسطين،
تظاهرات مؤيدة لفلسطين، فيتو

وصف وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر أمس الأحد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وحكومته بأنهما "عار على إسبانيا' بعد توقف طواف الدراجات الهوائية في البلاد بسبب تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين.


وفي منشور على منصة إكس، اتهم ساعر رئيس الوزراء الإسباني بأنه "شجَّع المحتجين على الخروج إلى شوارع" مدريد، ووقف المرحلة الأخيرة من طواف الدراجات.

وأضاف ساعر أن "سانشيز وحكومته عار على إسبانيا".

وذكرت السلطات الإسبانية أن أكثر من 100 ألف شخص شاركوا في احتجاج مؤيد للفلسطينيين، أدى إلى إنهاء سباق فويلتا الإسباني للدراجات مبكرا.

وفاز الدنماركي يوناس فينجارد متسابق فريق فيسما-ليس آبايك الأحد بسباق إسبانيا للدراجات بعد أن ألغى المنظمون المرحلة الأخيرة اليوم وسط مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في العاصمة مدريد، ومحاولات من الشرطة للتصدي للاحتجاجات على مشاركة فريق إسرائيلي.

وهتف المتظاهرون بعبارة "لن يمروا" وأزالوا الحواجز المعدنية ليقفوا على مسار السباق في عدة نقاط بالمدينة بينما حاولت الشرطة إبعادهم.

وقالت الحكومة الإسبانية إنه جرى إلقاء القبض على شخصين وأصيب 22 من أفراد الشرطة.

وجاءت هذه الأحداث بعد ساعات من إبداء سانشيز إعجابه بالمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، وقال في تجمع للحزب الاشتراكي في مدينة ملقة الجنوبية: "اليوم يصادف نهاية فويلتا (سباق إسبانيا). نبدي احترامنا وتقديرنا للرياضيين وكذلك إعجابنا بالشعب الإسباني الذي ينشغل بقضايا عادلة مثل فلسطين".

وجرى نشر أكثر من ألف شرطي أمس الأحد مع وصول المتسابقين إلى المرحلة الأخيرة من السباق، الذي أُقيم على مدار 21 يومًا، وكان من المقرر أن تنتهي المرحلة الأخيرة في مدريد في الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الخارجية الإسرائيلي رئيس الوزراء الإسباني اسبانيا مدريد الحكومة الاسبانية

مواد متعلقة

رويترز: إلغاء سباق إسبانيا للدراجات بسبب مشاركة الفريق الإسرائيلي

إسبانيا تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي بعد تصريحات نتنياهو

مكتب نتنياهو: تصريح رئيس وزراء إسبانيا تهديد لنا بالإبادة

شكلوا قائمة سلبية.. 6 أندية لم يسجلوا أهدافًا في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.. وجميع فرق إسبانيا وفرنسا هزوا الشباك

الأكثر قراءة

فيديو أهداف مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

تعليق ناري لـ عمرو أديب بعد تعادل الأهلي مع إنبي (فيديو)

مصدر يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه لجمهور الأهلي بالسكوت بعد هدفه أمام إنبي

بعد الفوز على أوكلاند سيتي، موعد مباراة بيراميدز وأهلي جدة في كأس إنتركونتيننتال

شوبير يطالب بالاستعانة بالناشئين بعد تعثر الأهلي أمام إنبي

وزير الزراعة يكشف حقيقة وصول سعر تذكرة حديقة حيوان الجيزة لـ 400 جنيه

حبس متهم وزوجته 4 أيام بتهمة غسل أموال المخدرات بـ 70 مليون جنيه

أسامة الدليل يكشف سبب فشل الناتو العربي

خدمات

المزيد

استقرار سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأحد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

لاعب أغلى من فريق بالكامل.. القيمة السوقية للاعبي الأهلي وإنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 15 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الاعتذار في المنام وعلاقته بانتهاء الخلافات والشفاء من الأمراض

هل دعوة أربعين غريبا مستجابة؟ تعرف على رأي أهل العلم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads