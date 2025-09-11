شكلوا قائمة سلبية.. 6 أندية لم يسجلوا أهدافًا في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.. وجميع فرق إسبانيا وفرنسا هزوا الشباك

كونت 6 أندية من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى للموسم الرياضي الحالي 2025-2026، قائمة سلبية تضم العاجزين عن هز الشباك، مما يضع هذه الأندية في مأزق مبكر بالنظر إلى عجزها عن افتتاح رصيدها التهديفي حتى اللحظة.

متصدرو الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى

بالعودة إلى بيانات الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى في الموسم الحالي، يتصدر ليل الذي يحتل المركز الثالث في الدوري الفرنسي، قائمة أكثر الأندية تسجيلًا للأهداف في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى حتى اللحظة، بعد أن تمكن من رفع رصيده إلى 11 هدفًا في 3 مباريات، في الوقت الذي يأتي فيه بايرن ميونخ متصدر ترتيب الدوري الألماني في المركز الثاني برصيد 9 أهداف، وسط امتلاك ليفربول وفياريال وباريس سان جيرمان 8 أهداف لكلٍ منها.

لكن على الصعيد الآخر، عجزت 6 أندية من 3 بطولات في الدوريات الكبرى عن تسجيل الأهداف حتى اللحظة، مما يجعلها مرشحة للهبوط في وقت مبكر للغاية، بالنظر إلى المعاناة التهديفية التي تعيشها منذ الأمتار الأولى للموسم الحالي.

6 أندية بلا تسجيل أهداف في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى

في الدوري الإنجليزي، يحتل أستون فيلا المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد نقطة واحدة جمعها من 3 مباريات، دون أن يتمكن من تسجيل الأهداف، بعد تعادل سلبي في الجولة الأولى أمام نيوكاسل يونايتد، وهزيمتين أمام برينتفورد 0-1، وكريستال بالاس 0-3.

وفي الدوري الألماني، يظهر ناديين بلا أهداف هما بوروسيا مونشنغلادباخ الذي يحتل المركز 14 برصيد نقطة واحدة من مباراتين، ثم يحل هامبورغ في المركز 15 برصيد نقطة واحدة من لقاءين، مما يتطلب تحسينًا كبيرًا لهذين الفريقين من الناحية الهجومية، بعد خوض 180 دقيقة لكل منهما دون هز شباك المنافسين.

أما الدوري الإيطالي، فيضم 3 أسماء لم تسجل حتى اللحظة، وهي جنوى الذي يحتل المركز 15 برصيد نقطة واحدة من لقاءين، ثم ليتشي الذي يحتل المركز 17 بنقطة واحدة من لقاءين، في الوقت الذي يحل فيه تورينو في المركز التاسع عشر برصيد نقطة واحدة من لقاءين، دون أن تتمكن هذه الأندية من هز الشباك حتى اللحظة.

جدير بالذكر أن أندية الدوري الإسباني والدوري الفرنسي نجحت جميعًا في تسجيل الأهداف بعد انطلاق الجولة الرابعة من منافسات الليغا، في الوقت الذي أسدل فيه مؤخرًا الستار على الجولة الثالثة من البطولة الفرنسية.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الرابعة

1- ليفربول 9 نقاط

2- تشيلسي 7 نقاط

3- آرسنال 6 نقاط

4- توتنهام هوتسبير 6 نقاط

5- إيفرتون 6 نقاط

6- سندرلاند 6 نقاط

7- بورنموث 6 نقاط

8- كريستال بالاس 5 نقاط

9- مانشستر يونايتد 4 نقاط

10- نوتنجهام فوريست 4 نقاط

11- برايتون 4 نقاط

12- ليدز يونايتد 4 نقاط

13- مانشستر سيتي 3 نقاط

14- بيرنلي 3 نقاط

15- برينتفورد 3 نقاط

16- وست هام 3 نقاط

17- نيوكاسل يونايتد نقطتان

18- فولهام نقطتان

19- أستون فيلا نقطة واحدة

20- وولفرهامبتون بدون نقاط



مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي

السبت 13 سبتمبر 2025

أرسنال ضد نوتينجهام فورست - 2:30 مساءً- ملعب الإمارات

بورنموث ضد برايتون - 5 مساءً - ملعب فيتاليتي

كريستال بالاس ضد سندرلاند - 5 مساءً - ملعب سيلهرست بارك

إيفرتون ضد أستون فيلا - 5 مساءً - ملعب هيل ديكنسون

فولهام ضد ليدز يونايتد - 5 مساءً - ملعب كرافن كوتيج

نيوكاسل ضد وولفرهامبتون - 5 مساءً - ملعب سانت جيمس بارك

وست هام ضد توتنهام - 7:30 مساءً - ملعب لندن الأولمبي

برينتفورد ضد تشيلسي - 10 مساءً - ملعب جريفين بارك

الأحد 14 سبتمبر 2025

بيرنلي ضد ليفربول - 4 مساءً - ملعب تيرف مور

مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد - 6:30 مساءً - ملعب الاتحاد

