تقديرات إسرائيلية: تكلفة احتلال غزة تقدر بـ 7.4 مليار دولار ونتنياهو يعيق الصفقة

قادة جيش الاحتلال،
قادة جيش الاحتلال، فيتو

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن تكلفة أي عملية لاحتلال مدينة غزة قد تصل إلى 7.4 مليار دولار، في ظل الجدل الدائر حول الخيارات العسكرية والسياسية المطروحة أمام الحكومة.

خلافات داخل الكابينت بسبب صفقة غزة

أشارت القناة إلى أن عددًا من الوزراء في المجلس الوزاري المصغر طالبوا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتصويت على صفقة جزئية وافقت عليها حركة حماس، لكن نتنياهو رفض هذا المقترح، متمسكًا بخط متشدد إزاء المفاوضات.

وأوضحت هيئة البث، أن الوسطاء أبلغوا إسرائيل أن الصفقة الجزئية التي وافقت عليها حماس يمكن أن تمثل خطوة عملية لتقدم المفاوضات، غير أن الموقف الرسمي الإسرائيلي ما يزال يعيق المضي قدمًا في تنفيذها.

ونقلت شبكة سي إن إن الأمريكية، عن مسؤولين إسرائيليين، أن التوتر بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والقيادات العسكرية يزداد حدة، مع تباين المواقف حول خيار احتلال غزة.

تحذيرات عسكرية إسرائيلية من احتلال غزة

رئيس الأركان زامير، حذّر من أن قرار احتلال غزة يعني تحمل إسرائيل المسؤولية عن كامل سكان القطاع وما يترتب على ذلك من تبعات إنسانية وسياسية واقتصادية.

لكن نتنياهو كرر مقولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "انسوا الاتفاقات الجزئية وادخلوا بكل قوة لإنهاء الأمر".

يعكس ذلك إصراره على الحسم العسكري الكامل بدل الحلول المرحلية.

عدد من الوزراء، بينهم أعضاء من حزب الليكود نفسه، أعربوا عن دعمهم لتحذيرات زامير.

في المقابل، شنّ حلفاء نتنياهو من اليمين المتطرف هجومًا على زامير، متهمينه باتباع نهج "ضعيف وانهزامي".

نتنياهو: كسرنا محور إيران وقضينا على حكم بشار وبدأنا مرحلة الحسم في غزة

الأمم المتحدة: 76 ألف فلسطيني نزحوا نحو ساحل غزة والوضع الإنساني يتدهور

 

 

