مونديال الشباب، موعد أول مران لمنتخب مصر في العاصمة التشيلية سانتياجو

وصلت بعثة منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، عصر اليوم الأحد، إلى مدينة سانتياجو عاصمة تشيلي، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، التي تنطلق فعالياتها على الأراضي التشيلية في الفترة من 27 سبتمبر الجاري إلى 19 أكتوبر المقبل.

راحة سلبية للفريق بعد عناء السفر

استغرقت رحلة منتخب مصر للشباب من مطار القاهرة إلى عاصمة تشيلي 26 ساعة، تخللها 7 ساعات ترانزيت في مطار اسطنبول بتركيا، وهو ما تسبب في إرهاق شديد للاعبي منتخب الشباب، ما دفع أسامة نبيه المدير الفني لمنح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الأحد.

موعد أول مران لمنتخب مصر بالعاصمة التشيلية

وحدد أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، السادسة مساء غد الإثنين بتوقيت تشيلي الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت مصر، موعدا لمران الفراعنة الأول على أحد الملاعب الفرعية القريبة من مقر إقامة الفريق بالعاصمة التشيلية سانتياجو.

الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، فيتو

ويخوض منتخب الشباب مباراتين وديتين أمام منتخب بنما وأحد أندية الدوري التشيلي بمعسكر تشيلى، قبل انطلاق مباريات المجموعة الأولى التي تضم مع مصر منتخبات تشيلي صاحب الأرض والجمهور واليابان ونيوزيلندا.

موعد ودية منتخب مصر أمام بنما

وتقام مباراة منتخب مصر للشباب أمام نظيره بنما يوم الخميس المقبل 18 سبتمبر، وتنطلق أحداثها في الحادية عشر مساءا بتوقيت القاهرة

23 لاعبا في قائمة منتخب مصر بمونديال الشباب

وضمت قائمة منتخب مصر إستعدادا لمونديال الشباب 23 لاعبا هم: عبد المنعم تامر، أحمد وهب، أحمد منشاوي، أحمد نائل، أحمد عابدين، عبد الله بوستنجي، معتز محمد، مؤمن شريف، مهاب سامي، أحمد "كاباكا"، محمد السيد، أحمد وحيد، سيف سفاجا، سليم طلب، تيبو جابريال، محمد عبد الله، عمر سيد معوض، حامد عبد الله، عمرو "بيبو"، ياسين عاطف، عمر خضر، أحمد شرف ومحمد هيثم.

