نجيب ساويرس يكشف سبب عدم افتتاح منطقة الأهرامات بالتزامن مع المتحف الكبير(فيديو)

كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، أن ما ينقص منطقة الأهرامات لتواكب افتتاح المتحف المصري الكبير هو غياب الفنادق القريبة من الموقع، مشددًا على أن المشروع كان يحتاج إلى خطة موازية لبناء فنادق قادرة على استيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين.

أزمة منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير

وقال ساويرس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي عبر قناة الحدث اليوم:"منطقة الأهرامات بها أزمة فنادق قريبة من الموقع، وكان من المفترض مع بناء المتحف المصري الكبير أن يتم إنشاء فنادق جديدة بالتزامن معه، مع توفير الدولة للأراضي والتصاريح بشكل أسرع".

السياحة مصدر للعملة الصعبة

وأكد ساويرس أن قطاع السياحة يشهد نموًا ملحوظًا، وسيصبح مصدرًا أساسيًا للدخل وتوفير العملة الصعبة، ما يستلزم استغلاله بأقصى طاقة ممكنة.

المطارات وتنظيم الخدمات

وأشار ساويرس إلى أهمية ما جرى من تنظيف وتطوير وتنظيم منطقة الأهرامات وإبعاد المضايقات عن السائحين، لكنه شدد على أن ذلك يجب أن يتوازى مع التوسع في إنشاء المطارات وتحديثها وتنظيمها بشكل أفضل، إضافة إلى تسهيل إجراءات دخول وخروج السائحين من المطارات.

