الحكومة تكشف آخر تطورات الأعمال داخل المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير استعدادًا لافتتاحه مطلع نوفمبر المقبل.

 

تطوير مطار سفنكس لخدمة الوفود السياحية

وأشار "الحمصاني"، في مداخلة هاتفية  ببرنامج "بالورقة والقلم" على قناة TeN، إلى أن الجولة تضمنت متابعة أعمال تطوير مطار سفنكس الدولي، بوصفه المطار الأقرب للمتحف، والمتوقع أن يشهد زيادة في حركة الوفود السياحية عقب الافتتاح.

 

إنجاز 95% من الأعمال

وأوضح متحدث الحكومة أن جولة رئيس الوزراء لـ المتحف المصري الكبير كشفت عن سير مختلف المحاور الإنشائية والخدمية بصورة مرضية، مع اكتمال أعمال الإنارة بنسبة تجاوزت 95%، مؤكدًا أن الهدف هو تقديم تجربة سياحية متكاملة تليق بمكانة مصر الحضارية وتواكب الحدث التاريخي المرتقب.

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، إلى المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير؛ وذلك في إطار متابعة سير الأعمال في مختلف المشروعات الجاري تنفيذها حاليا لتطوير هذه المنطقة؛ في ظل استعدادات افتتاح المتحف في أول نوفمبر المقبل رسميا.

