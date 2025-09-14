أخبار مصر اليوم: التموين تعلن الكارت الموحد بديلا لبطاقات الدعم.. زيارة رسوم جدية الحجز ببرامج الحج السياحي.. فريق التدخل السريع يبحث حالة "فتيات كهف حلوان"

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

فريق التدخل السريع يبحث حالة "فتيات كهف حلوان" والفتيات يرفضن التواصل

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي ببحث المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما يسمى "فتيات كهف حلوان".

وتوجه فريق التدخل السريع المركزي على الفور إلى موقع الحالة، حيث تم مقابلة الأخت الصغرى للحالتين، وتدعي" إ. ع. أ"، والتي أفادت بأن الأختين عقب طلاقهما من عامين، تقيمان بشقه الوالد وبرفقتهما طفلة تدعى "ن. ا" ابنة إحدى الحالتين، وتعاني الأختان من اضطرابات نفسية تتمثل في شعورهن بالخوف في التعامل مع الآخرين، موضحة أنها عندما علمت بحالتهن نشرت المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد جيران الحالتين والمحلات المجاورة أن الفتاتين من أسرة ميسورة الحال ولديهما ٣ أخوة ذكور و٣ أناث ويحاولون مساعدة الأختين، وإنما ظروف الحياة وما تعرضت له الحالتان من فشل زيجتيهما أدى بهما إلى ذلك الاضطراب النفسي وخوفهن من التعامل مع الآخرين، وتم محاولة التواصل مع الحالتين ولكنهما لم تستجيبا نهائيًا.

ووجه فريق التدخل السريع السيدة المذكورة للتواصل مع الأمانة العامة للصحة النفسية صاحبة الاختصاص كون الأختين غير محتجزين فضلا عن معانتهما من أمراض نفسية وهو ما يخرج عن اختصاص وزارة التضامن الاجتماعي حيث لا توجد مؤسسات تابعة للوزارة تتعامل مع مثل هذه الحالات.

ويقوم فريق التدخل السريع بتحقيق سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من رصد تجاوزات ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين أو التدخل لإنقاذ الأشخاص الكبار والأطفال بلا مأوى، وذلك عن طريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

حالة الطقس غدا، رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء تلطف الأجواء فى الظل وليلا تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدى السيارات من شبورة مائية قد تكون كثيفة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يكون هناك ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.

ويسود طقس معتدل الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد فى الصباح الباكر، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.



ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



ويؤدى ارتفاع نسب الرطوبة إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس من 2:4 درجات مئوية.



كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة المحسوسة: 35

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة المحسوسة: 31

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 36



درجة الحرارة المحسوسة: 38

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 37

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة المحسوسة: 43

بالأرقام، زيارة رسوم جدية الحجز ببرامج الحج السياحى لعام 1447 هـ

أكد أحمد البكري عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن ضوابط الحج السياحي، التى سيتم اعتمادها خلال أيام، تشمل تحديد رسوم جدية الحجز للمتقدمين للحج والتى تبدأ الشركات فى تحصيلها من المتقدمين تمهيدًا لتسجيل أسمائهم لقرعة الحج السياحي لعام 1447 هـ.

رسوم جدية حجز برامج الحج السياحي



وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن الضوابط المنظمة ل الحج السياحي والتي يتم اعتمادها خلال أيام تتضمن زيادة رسوم جدية الحجز للمتقدمين لبرامج الحج الاقتصادى من 30 إلى 50 ألف جنيه، فيما سيتم الإبقاء على رسوم جدية الحجز لبرامج الـ5 نجوم عند 80 ألف جنيه، بينما ستصل مقدمات جدية الحجز لبرامج الحج 5 نجوم «كدانة» والتى سيقيم حجاجها بمشعر منى بعمائر سكنية إلى 120 ألف جنيه.



رسوم حجز خدمات الحجاج بالمشاعر المقدسة

وأشار إلى أن شركات السياحة الراغبة فى العمل بموسم الحج القادم قامت بدفع رسوم حجز مخيمات حجاج السياحة بالمشاعر المقدسة فى منى وعرفات، والتى أقام بها الحجاج خلال الموسم الماضي، والتى وصلت إلى 100 ألف ريال للشركات التى ستنظم برامج الحج 5 نجوم حيث سيقيم الحجاج بأبراج بمشعر منى، و80 ألف ريال للشركات التى سيقيم حجاجها بمخيمات بمشعر منى، و50 ألف ريال للشركات المنظمة لبرامج الحج الاقتصادى بتنوع وسائل السفر، مشيرًا إلى أن شركات السياحة التى لم تسدد تلك المبالغ لن يسمح لها بتنظيم رحلات الحج لهذا العام.

وزير الصحة: الدولة ملتزمة بتخفيف الأعباء عن مرضى الغسيل الكلوي

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، التزام الدولة المصرية بضمان حصول كل مواطن على خدمات صحية كريمة وآمنة، مع التركيز على تخفيف الأعباء عن مرضى الغسيل الكلوي وأسرهم من خلال توفير احتياجاتهم الأساسية بشكل مستدام، لضمان رعاية طبية متكاملة وحياة أفضل.

جاء ذلك خلال زيارته، اليوم الأحد، لمصنع «إشتيو لايف ساينس» بالقليوبية، حيث شهد التشغيل التجريبي لخط إنتاج فلاتر الغسيل الكلوي، بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور عمرو عبد الرازق، رئيس مجلس إدارة الشركة، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للشئون العلاجية، والدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.

دعم استراتيجية الدولة في توطين الصناعات الدوائية والطبية

وأوضح الوزير أن المصنع يمثل إضافة نوعية لدعم استراتيجية الدولة في توطين الصناعات الدوائية والطبية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية، وتعزيز الابتكار في الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن المصنع سيبدأ الإنتاج الفعلي منتصف عام 2025 بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 ملايين فلتر سنويًا، ليغطي حوالي 65% من احتياجات السوق المحلي، موفرًا أكثر من 2.5 مليار جنيه سنويًا من تكاليف الاستيراد.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، حرص الوزارة على دعم المستثمرين الوطنيين في الصناعات الطبية، لتعزيز الأمن الدوائي وتحقيق التنمية الاقتصادية، مع تذليل أي عقبات تواجه التشغيل ودعم الكوادر الوطنية. وأضاف أن إنتاج الفلاتر محليًا سيضمن استمرارية جلسات الغسيل الكلوي بجودة عالية وأسعار مناسبة، بعيدًا عن تقلبات الأسواق العالمية.

من جانبه، قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة: إن الوزير تفقد خطوط الإنتاج واستمع إلى شرح حول آليات التصنيع ومعايير الجودة العالمية المطبقة، كما اطلع على مراحل البحث والتطوير والتقنيات الحديثة المستخدمة، التي تضاهي أفضل المعايير الدولية في تصنيع فلاتر الغسيل الكلوي.

"التموين": الكارت الموحد سيكون بديلا للبطاقات التموينية

أكدت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الكارت الموحد سيكون بديلًا تدريجيًا لبطاقات التموين، حيث سيحصل عليه المواطن بمجرد إدخال بياناته عبر الاستمارة الإلكترونية المتاحة على منصة "مصر الرقمية".

وأوضحت المصدار لـ"فيتو"، أنه سيتم ربط الكارت بحساب بريدي يتيح للمواطن استخدامه كوسيلة دفع إلكتروني، بالإضافة إلى صرف أي خدمات حكومية أخرى حال استحقاقه لها.

إعادة هيكلة شاملة لمنظومة التموين

وأكدت أن هذه المنظومة تأتي في إطار إعادة هيكلة شاملة لمنظومة التموين تهدف إلى ضبط قاعدة البيانات التي تعمل الوزارة على تنقيتها منذ سنوات، مشددًا على أن المواطن نفسه هو المسؤول عن تحديث بياناته، وبناءً على ذلك سيتم تحديد مدى أحقيته في الدعم.

وأشارت إلى أن الوزارة بصدد إجراء نقلة نوعية في إدارة منظومة الدعم، تقوم على ربط جميع الخدمات بكارت موحد يضمن العدالة والشفافية ويحافظ على حقوق المستحقين للدعم.

إطلاق استمارة تحديث بيانات المواطنين الخاصة بالخدمات التموينية

وأعلنت وزارتا التموين والتجارة الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق استمارة الخاصة بالخدمات التموينية ضمن منظومة الكارت الموحد للخدمات الحكومية، على أن تبدأ التجربة من محافظة بورسعيد كمرحلة أولى، تمهيدًا لتعميمها تدريجيًا في باقي محافظات الجمهورية.

40 ألف أسرة استخدمت الكارت الموحد بديلا عن البطاقة التموينية في بورسعيد



وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن إطلاق استمارة تحديث البيانات وإصدار الكارت الموحد يمثل خطوة جوهرية في مسار التحول الرقمي وتطوير منظومة الدعم، مشيرًا إلى أن التجربة بدأت في بورسعيد وشملت أكثر من 42 ألف أسرة بما يقارب 140 ألف مواطن، حيث استُخدم الكارت الموحد بديلًا عن بطاقة الأسرة التقليدية.

وأوضح الوزير أن الكارت مكّن المواطنين من صرف الخبز المدعوم، واستبدال نقاط الخبز، والحصول على مختلف الخدمات التموينية، لافتًا إلى أن نجاح التجربة شكّل دافعًا لتعميمها على نطاق أوسع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.