الكارت الموحد ينطلق من بورسعيد.. استمارة جديدة لتحديث بيانات التموين وحذف غير المستحقين

أعلنت وزارتا التموين والتجارة الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق استمارة الخاصة بالخدمات التموينية ضمن منظومة الكارت الموحد للخدمات الحكومية، على أن تبدأ التجربة من محافظة بورسعيد كمرحلة أولى، تمهيدًا لتعميمها تدريجيًا في باقي محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة التموين بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وزير التموين: 40 ألف أسرة استخدمت الكارت الموحد بديلا عن البطاقة التموينية في بورسعيد

أكد الدكتور شريف فاروق أن إطلاق استمارة تحديث البيانات وإصدار الكارت الموحد يمثل خطوة جوهرية في مسار التحول الرقمي وتطوير منظومة الدعم، مشيرًا إلى أن التجربة بدأت في بورسعيد وشملت أكثر من 42 ألف أسرة بما يقارب 140 ألف مواطن، حيث استُخدم الكارت الموحد بديلًا عن بطاقة الأسرة التقليدية.

وأوضح الوزير أن الكارت مكّن المواطنين من صرف الخبز المدعوم، واستبدال نقاط الخبز، والحصول على مختلف الخدمات التموينية، لافتًا إلى أن نجاح التجربة شكّل دافعًا لتعميمها على نطاق أوسع.

وأشار فاروق إلى أن الاستمارة الجديدة تتيح للمواطنين إضافة أفراد جدد للأسرة أو تعديل بياناتهم بسهولة، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه طبقًا للبيانات الرسمية، مؤكدًا أن التعاون مع وزارة الاتصالات كان عنصرًا حاسمًا في إنجاز المشروع.

وشدد الوزير على أن الكارت الموحد سيسهم في تبسيط الإجراءات وتوحيد قاعدة بيانات المستفيدين وتعزيز الشفافية وكفاءة إدارة الموارد، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في تعميم التجربة على مستوى الجمهورية.

وزير الاتصالات: وضع جدول زمني لتعميم الكارت الموحد تدريجيًا في جميع المحافظات.

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن مشروع الكارت الموحد يعد خطوة استراتيجية لتيسير حصول المواطنين على استحقاقاتهم وخدماتهم من خلال بطاقة واحدة، مشيرًا إلى أن الكارت يتيح صرف الدعم التمويني، المرتبات، المعاشات، وبرامج الحماية الاجتماعية، على أن يمتد لاحقًا ليشمل الخدمات المقدمة من المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأضاف أن الكارت سيعمل أيضًا كأداة للمدفوعات الإلكترونية، بحيث يستخدمه المواطن في تعاملاته المالية اليومية، مشيرًا إلى أن التسجيل للحصول على الكارت الموحد متاح عبر منصة مصر الرقمية، وأكثر من 15 مكتب بريد في بورسعيد ، معلنا عن الخط الساخن 15999 لتقديم الإرشادات والمساعدة.

وأوضح الوزير أن الكارت سيكون مرتبطًا بحساب مصرفي يُفتح لكل مواطن في هيئة البريد المصري، بما يتيح تلقي الاستحقاقات المالية مباشرة واستخدامها بأمان وفعالية.

وأكد طلعت أن وزارتي الاتصالات والتموين، بالتعاون مع البريد المصري والجهات المعنية، تعملان على وضع جدول زمني لتعميم المشروع تدريجيًا في جميع المحافظات.

وفي السياق ذاته، كشف الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين لتكنولوجيا المعلومات، أن عملية التحديث ستشمل جميع المستفيدين سواء المقيدين أو غير المقيدين بالمنظومة، حيث سيُطلب منهم تحديث بياناتهم عبر الاستمارات المخصصة أو من خلال منصة مصر الرقمية، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأشار شتا إلى أن التجربة في بورسعيد أثبتت نجاحها بعد تطبيقها على نحو 42 ألف رب أسرة، موضحًا أن المرحلة الحالية تقتصر على الخدمات التموينية فقط، بينما ستُضاف لاحقًا خدمات أخرى مثل تكافل وكرامة، التأمين الصحي الشامل، والمدفوعات عبر البريد المصري.

وأكد أن التجربة ستستمر لمدة ثلاثة أشهر كنموذج متكامل، على أن يتم بعدها وضع خطة زمنية للتعميم على باقي المحافظات.

“التموين”: استمارة تحديث البيانات تتيح إضافة المواليد الأولى بالرعاية

أوضحت وزارة التموين أن استمارة تحديث البيانات تتيح إضافة المواليد والفئات الأولى بالرعاية، ولا تقتصر فقط على الأطفال بل تشمل أي فرد يعوله رب الأسرة ويُثبت استحقاقه.

وتتضمن الاستمارة بيانات أساسية ، وهي:

معلومات رب الأسرة وأفرادها.

محل الإقامة.

الحالة الصحية.

المؤهلات الدراسية.

البيانات الوظيفية.

المركبات والشركات المملوكة.

موعد إتاحة استمارة تحديث بيانات الخاص بالخدمات التموينية

وسيتم إتاحة الاستمارات إلكترونيًا اعتبارًا من الأحد 14 سبتمبر 2025 ولمدة 3 أشهر عبر منصة مصر الرقمية: [http://digital.gov.eg](http://digital.gov.eg)، أو من خلال مكاتب البريد ببورسعيد، مع تخصيص الخط الساخن 15999 للاستفسارات والشكاوى.

ودعا الوزيران جميع المواطنين في بورسعيد، سواء المستفيدين حاليًا من الدعم أو غير المقيدين، إلى الالتزام باستكمال وتحديث بياناتهم بشكل صحيح ودقيق لضمان استمرار حصولهم على الدعم وصرف الكارت الموحد، بما يضمن العدالة في التوزيع ومنع الازدواجية، فضلًا عن تسريع الإجراءات الحكومية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.

حدف 4 فئات غير مستحقة للدعم

من ناحية أخرى، كشفت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مكاتب التموين بجميع المحافظات بدأت في تلقي بيانات المواطنين، ضمن خطة شاملة لتحديث بيانات المستفيدين من منظومة الدعم التمويني.



وتهدف هذه الخطوة إلى تنقية البطاقات التموينية وحذف غير المستحقين، مع فتح المجال أمام الفئات الأولى بالرعاية للحصول على حقهم الكامل في الدعم السلعي والخبز المدعوم.

حذف غير المستحقين للدعم



وأوضحت المصادر أن عملية التنقية الحالية تستهدف في المقام الأول ضبط قواعد البيانات من خلال مراجعة دقيقة لأربع فئات أساسية، تشمل:

البطاقات التموينية التي تحمل أرقامًا قومية غير صحيحة.



الأفراد المتوفين الذين ما زالوا مدرجين على البطاقات ويصرف لهم دعم شهريًا.



الأفراد غير ذوي الصلة المدرجين على بطاقات لا تربطهم بها أي علاقة أسرية صحيحة.



المواطنين المقيمين خارج البلاد لفترات طويلة.

وأكدت المصادر أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، مشيرة إلى أن مالكي السيارات الخاصة غير مدرجين في الوقت الحالي ضمن محددات الحذف، حيث تقتصر عمليات المراجعة على الفئات الأربع السابقة فقط.

وأضافت أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعمل على تحديث منظومة الدعم بشكل دوري، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تدقيق البيانات وتحقيق الشفافية الكاملة في توزيع الدعم.

