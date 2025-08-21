أشرف صبحي يلتقي مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع مجلس ادارة اتحاد شباب المصريين بالخارج برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وذلك لبحث تعزيز التعاون بين الوزارة والاتحاد خلال الفترة المقبلة.

تناول اللقاء الاطلاع علي العديد من المبادرات والمشروعات التي سوف يقوم بتنفيذها اتحاد شباب المصريين بالخارج بالتعاون مع الوزارة خلال الفترة المقبلة والتي منها أولمبياد الشباب وملتقى شباب المصريين فى الداخل والخارج.

كما تطرق اللقاء إلى بحث سبل تعزيز التواصل بين الشباب المصري في الخارج ووزارة الشباب والرياضة، بالإضافة الي مناقشة العديد من المبادرات التي تهدف إلى دعم الشباب المصريين المغتربين وتعزيز مشاركتهم في مختلف الأنشطة الشبابية والرياضية والثقافية والفنية المختلفة.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي الدور الكبير والهام الذي قام به اتحاد شباب المصريين بالخارج ودوره في تنظيمه ومشاركته بعمليه اقتراع المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ والتي أقيمت مؤخرًا بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، كما اثني الوزير على ملتقى مكافحة الهجرة غير الشرعيه وتدريب الشباب المصرى لسوق العمل الدولي والذي أقيم بمحافظة بورسعيد.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى حرصه الشديد على تقديم الدعم اللازم لأبنائنا المصريين بالخارج، مضيفًا أن وزارة الشباب والرياضة دائمًا ما تسعى بكل جهودها لتعزيز أواصر الترابط بين جميع فئات المجتمع المصري في داخل أو خارج البلاد.

كما توجه الدكتور محمود حسين رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بالشكر على الدعم للاتحاد، والذي قدمته الوزارة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأيضا على النجاح الكبير الذي حدث في ختام الملتقي الثاني ببورسعيد والذي نظم تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ولاقي صدى كبير على مستوى الدول المختلفة.

فيما التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ببطل الكيك بوكس محمد راتب والذي يحمل الجنسية المصرية والإيطالية.

وأثناء اللقاء وجه وزير الرياضة رئيس اتحاد الكيك بوكس بمقابلة البطل المصري بعد أن اختار اللاعب تمثيل المنتخب المصري في الكيك بوكس، رغم عرض الجانب الإيطالي عليه تمثيل إيطاليا في اللعبة ولكنه فضل تمثيل المنتخب المصري.

وفور انتهاء اللقاء توجه اللاعب إلى الاتحاد المصري للكيك بوكس لمقابلة محمد صبيح رئيس الاتحاد لإنهاء الإجراءات الخاصة بتمثيل المنتخب المصري خلال الفترات المقبلة.

وكان اللاعب المصري والذي يحمل الجنسية الإيطالية قد توج مؤخرًا ببطولة المحترفين للكيك بوكس.

تغييرات مركز التسوية والتحكيم بعد صدور قانون الرياضة

فيما شهدت تعديلات قانون الرياضة، التي نشرت في الجريدة الرسمية في عددها رقم 33 مكرر (د)، الصادر في 20 أغسطس 2025، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 171 لسنة 2025، تغييرات في آلية عمل مركز التسوية والتحكيم الرياضي.

استقلالية مركز التسوية والتحكيم الرياضي

وصدر القانون رقم 171 لسنة 2025، الذي تضمن تعديلات على إنشاء "مركز التسوية والتحكيم الرياضي" بحسب المادة (66) من القانون، التي أكدت تمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويقع مقره الرئيسي في القاهرة، بما يضمن استقلالية قراراته بعيدًا عن أي ضغوط إدارية أو مؤسسية.

اختصاصات مركز التسوية والتحكيم الرياضي

فيما حددت المادة (67) من القانون اختصاصات عمل مركز التسوية والتحكيم الرياضي، ليشمل جميع المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة أو لوائح اللجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية والأندية والاتحادات الرياضية، كما يتولى المركز تسوية الخلافات المتعلقة بتفسير العقود الرياضية وتنفيذها، مثل عقود البث التليفزيوني للمباريات والمسابقات، عقود رعاية اللاعبين المحترفين، عقود الدعاية والإعلان واستخدام العلامات التجارية، عقود التدريب بين المدربين والأندية، عقود اللاعبين ووكلائهم ومديري أعمالهم، عقود وكلاء تنظيم المباريات.

تشكيل مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي

كما حددت المادة 68 تشكيل مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي، حيث يدير المركز مجلس إدارة برئاسة قاضٍ بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها من أعضاء الجهات القضائية، مع عضوية:

أربعة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.

ممثلين عن اللجنة الأولمبية المصرية.

ممثل عن اللجنة البارالمبية المصرية.

ممثل عن الجهة الإدارية المركزية.

اثنين من ذوي الخبرة في المجال الرياضي أو القانوني يختارهما الوزير المختص.

ويشترط ألا يكون رئيس وأعضاء المجلس منتمين لمجالس إدارات أي هيئة رياضية، لضمان النزاهة والحيادية. وتحدد مدة العضوية بأربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ونصت المادة (70) على ضرورة التزام المركز بالميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية واللوائح الأساسية للهيئات الرياضية، مع مراعاة الضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي، بما يعزز الثقة في قراراته محليًا ودوليًا.

شروط الترشح لمجالس الأندية بعد صدور تعديلات قانون الرياضة

فيما تضمنت المادة 21 مكرر في تعديلات قانون الرياضة شروط الترشح لعية مجالس إدارات الهيئات الرياضية والتي نصت على:

يتكون مجلس إدارة الهيئة لارياضية من عدد لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أربعة عشر عضوا من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها في هذا القانون وفي لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السري المباشر، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقة اختياره.

ويشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي يحددها النظام الأساسي، الآتي:

1- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

2- أن يكون متمعا بحقوقه المدنية كاملة.

3- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد أمضى ثلاث دورات متتالية بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، بحسب الأحوال، ما لم يمض بعدها مدة بينية مقدارها دورة من تاريخ انقضاء المجلس.

وأكد مصدر قانوني بوزارة الشباب والرياضة، أنه مع صدور تعديلات قانون الرياضة ونشرها في الجريدة الرسمية، وبعد نشر اللائحة التنفيذية المبسطة للقانون والتي سيتم إرسالها لمديريات الشباب والرياضة وتعميمها على كافة الأندية، ستكون جميع الأندية التي دعت لجمعيات عمومية ملزمة بإلغائها.

وأضاف المصدر أن الأندية التي دعت للانتخابات سيتم إلغاء الدعوة للجمعيات العمومية قبل التصديق على تعديلات القانون وإلزامها بتوفيق الأوضاع وفقا لتعديلات القانون الجديدة.

