أصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي (الملل) اليوم الأحد، تحديثا للإسرائيليين حول التهديدات التي تستهدف الإسرائيليين في الخارج قبيل الأعياد اليهودية.



إسرائيل تحذر مواطنيها بالخارج لهذا السبب

وركز مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بشكل خاص على الذكرى السنوية الثانية لأحداث 7 أكتوبر.

وزعم المجلس، "يمكن أن يكون السابع من أكتوبر هذا العام أيضا "نقطة مرجعية مهمة للمنظمات الإرهابية. ومن المحتمل أن تزداد الجهود لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية يهودية في الخارج حول هذا الموعد".

وادعى مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أن "الفترة الأخيرة تميزت باستمرار الجهود لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية من قبل مختلف "الأطراف" (معظمها بقيادة إيران وحماس).

وواصل المجلس ادعاءاته: "مع استمرار الحرب، وبالتوازي مع تزايد التهديد الإرهابي، نلاحظ اتجاها نحو تفاقم وتزايد حوادث معاداة السامية العنيفة والخطوات التصعيدية من قبل أطراف معادية لإسرائيل، وصولا إلى إلحاق أذى جسدي بالإسرائيليين واليهود في الخارج، وذلك بسبب الرواية المعادية لإسرائيل والحملة الإعلامية السلبية من قبل الأطراف الموالية للفلسطينيين. هذا الاتجاه قد يشجع ويدفع الأطراف المتطرفة إلى تنفيذ أنشطة إرهابية ضد الإسرائيليين اليهود في الخارج".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.