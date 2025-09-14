الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بالتعاون مع الرقابة المالية والبورصة..

الرقابة الإدارية تنظم جلسة نقاشية حول أسواق المال وتنمية الاقتصاد المصري

جانب من اللقاء -
جانب من اللقاء - فيتو

نظمت هيئة الرقابة الإدارية جلسة نقاشية بعنوان "أسواق المال وتنمية الاقتصاد المصري"، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السيد الوزير عمرو عادل رئيس الهيئة وعدد من قيادات وأعضاء الهيئة بغرض توحيد الرؤي والأفكار بشأن سبل تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية بما يضمن دعم نمو الاقتصاد المصري وتحقيق رؤية مصر 2030، وهذا في إطار حرص هيئة الرقابة الإدارية على صقل المهارات وبناء القدرات كركيزة أساسية لإرساء مبادئ الحوكمة والإصلاح الإداري بمختلف قطاعات الدولة وفقًا لأحدث الأساليب والأسس العلمية.

شارك بفعاليات الجلسة كل من الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، ومحمد صبري نائب رئيس البورصة المصرية، وعدد من السادة أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية وهم: الدكتورهاشم السيد رئيس مجلس إدارة شركة أودن للاستثمارات المالية، وأحمد أبو السعد الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، والدكتورة داليا السواح العضو المنتدب لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، ورانيا يعقوب رئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية. 

وتضمنت الجلسة استعراض ملامح القطاع المالي غير المصرفي بالدولة، وأحدث الآليات التمويلية والاستثمارية بأسواق المال كعنصر محوري في جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وكذا أثر التكنولوجيا والتحول الرقمي على منظومة تداول وثائق صناديق الاستثمار، هذا بالإضافة إلى التعريف بأحكام وآليات التداول في البورصة المصرية وكذا جهود الدولة للرقابة على عمليات التداول بما يضمن توفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والإفصاح وحماية حقوق المستثمرين.

انتهت الجلسة بعدة مخرجات تمثل أبرزها في تناول العوائد الإيجابية المتوقعة من جرَاء التوسع في قيد الشركات بالبورصة وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني، والتأكيد على أهمية تطوير الأدوات المالية المختلفة وابتكار واستحداث آليات جديدة بشكل مستمر لتلبية احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية وتوسيع خياراتها وكذا دعم جهود الدولة الرامية إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستثمارات الاقتصاد البورصة البورصة المصرية التحول الرقمي التداول التداول في البورصة

مواد متعلقة

مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع توقع 3 بروتوكولات تعاون لتأهيل وتدريب الشباب للعمل

البنك المركزي المصري يتيح للبنوك إنشاء وحدات لتقديم خدماتها المصرفية

بنك مصر يخفض أسعار العائد على الأوعية الادخارية بالجنيه والدولار

البنك الأهلي يعدل أسعار العائد على الشهادات الادخارية

البنك الأهلي يعقد اجتماعا لبحث مصير أسعار الفائدة الأحد المقبل

المركزي: توسع النشاط الاقتصادي بنسبة 5.4% خلال الربع الثاني من 2025

البنك المركزي: تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 36.5 مليار دولار خلال 2024/ 2025

البنك الزراعي يكرم أوائل الثانوية العامة ويمنحهم مكافآت مالية

الأكثر قراءة

تريزيجيه يسجل هدف الأهلي الأول في شباك إنبي

قطر: إسرائيل ترفض مقترحات وقف النار في غزة وهذا ما نفعله مع مصر

المصريون ضربوه، جندي إسرائيلي يعتدي على مظاهرة مؤيدة لفلسطين باليونان (فيديو)

شاهد هدف محمد صلاح في شباك بيرنلي بالدقيقة الأخيرة

خروج زيزو للإصابة، الأهلي يتعادل مع إنبي سلبيا بعد مرور 30 دقيقة

ما حكم الشراء بالتقسيط من فيزا المشتريات؟ أمين الفتوى يجيب

ما حكم عمل المقالب في الناس؟ أمين الفتوى يجيب

بهدف +90، محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على بيرنلي وتصدر الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الأحد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

ريال مدريد على رأس السجل الذهبي لكأس إنتركونتيننتال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد غرة شهر ربيع الثاني أو الآخر وسر التسمية

ما حكم الشراء بالتقسيط من فيزا المشتريات؟ أمين الفتوى يجيب

ما حكم عمل المقالب في الناس؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads