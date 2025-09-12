الاحتلال عن تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن فلسطين: منفصلة عن الواقع

وصفت الخارجية الإسرائيلية الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد تبنيها قرارا بشأن الدولة الفلسطينية بأنها منفصلة عن الواقع”.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد مساء اليوم الجمعة، إن إسرائيل تعيش حالة انهيار سياسي.

وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية: "حكومة 7 أكتوبر (حكومة نتنياهو) تقودنا إلى عزلة دولية دون إدراك ودون أي استراتيجية مضادة".

قرار يؤيد إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الجمعة، مشروع قرار يؤيد إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وتم اعتماد إعلان نيويورك في تصويت الجمعية العامة بشأن إقامة دولة فلسطينية بـ 142 صوتا ومعارضة 10 وامتناع 12 عن التصويت.

الجمعية العامة للأمم المتحدة تبحث في مصير دولة فلسطينية من دون حماس

وكان من المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة على "إعلان نيويورك" الهادف إلى إعطاء دفع جديد لحل الدولتين في النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي، مع إقصاء حركة حماس بطريقة لا لبس فيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.