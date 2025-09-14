الأحد 14 سبتمبر 2025
جيش الاحتلال: 20 ألف جريح يتلقون العلاج نصفهم من الشباب

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

نشرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، تقرير صادر عن  قسم إعادة التأهيل في جيش الاحتلال يلخص سنتين من الحرب.

 

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة 

وجاء في تقرير جيش الاحتلال، أن 20 ألف جريح في الجيش  يتلقون العلاج حاليا، نصف الجرحى شباب دون سن الثلاثين.
 

وتضمن التقرير، أن 92% منهم رجال و64% منهم جنود احتياط و%45 يعانون من إصابة جسدية.%55 من الجرحى يعانون من مشاكل نفسية (بما في ذلك اضطراب ما بعد الصدمة).


وأكد التقرير أن 20% يعانون من إصابة تجمع بين الضرر الجسدي والنفسي و48% فقط من المصابين نفسيا عادوا للعمل بعد الإصابة و%67 من المصابين جسديا عادوا للعمل.

جيش الاحتلال غزة خسائر جيش الاحتلال

