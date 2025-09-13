السبت 13 سبتمبر 2025
رياضة

ريال مدريد يهزم سوسيداد 2-1 ويواصل تصدر الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

الدوري الإسباني، فاز ريال مدريد على ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف على أرضية ملعب "ريالي أرينا" اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني، موسم 2025/26.

وتقدم الفرنسي كيليان مبابي بالهدف الأول للنادي الملكي بالدقيقة 12 قبل أن يضيف زميله أردا جولر الهدف الثاني بالدقيقة 44.

وتعرض دين هويسين مدافع ريال مدريد للطرد بالدقيقة 32 بعد حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة.

وفي الشوط الثاني سجل سوسيدا هدف من علامة الجزاء عن طريق أورزيبالا بالدقيقة 56.

دخل ريال مدريد المباراة بالتشكيل الآتي:

تشكيل ريال مدريد أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

الصورة

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، إيدير ميليتاو، دين هويسن، ألفارو كاريراس.

خط الوسط: سيبايوس، تشواميني.

خط الوسط الهجومي: أردا جولر،براهيم دياز، كيليان مبابي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور.

وواصل  ريال مدريد صدارة جدول الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة، بالعلامة الكاملة، في حين أن ريال سوسيداد لديه نقطتين فقط في المركز السادس عشر.

