لامين يامال يرشح 5 أندية للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا

رشح لامين يامال، نجم نادي برشلونة، 5 فرق للمنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، مستبعدا أحد أبرز الفرق التي أرهقت البارسا الموسم الماضي.

لامين يامال خطف الأنظار مبكرا

ولم يحقق كثير من لاعبي كرة القدم في الماضي التأثير الذي حققه لامين يامال في اللعبة بسن 18 عامًا فقط، فهو لا يزال في سنوات مراهقته، ومع ذلك أصبح بالفعل ضمن دائرة النقاش ليس فقط كمرشح قوي للكرة الذهبية، بل أيضًا كأفضل لاعب في العالم، ومع كل مباراة يخوضها يعزز مكانته أكثر فأكثر.

وبفضل سرعته وخفة حركته، ومهاراته المذهلة في المراوغة، وتحسنه الملحوظ في إنهاء الهجمات، يتحول يامال إلى واحد من أكثر المواهب الشابة اكتمالًا في كرة القدم، ومن الواضح أنه أحد أكثر اللاعبين حسمًا في الملعب سواء مع ناديه أو منتخب بلاده.

لامين يامال يكشف عن طبيعة علاقته مع هانز فليك

وفي حواره مع صحيفة "موندو ديبورتيفو"، كشف نجم برشلونة الشاب عن ثقته بنفسه، وعلاقته بالمدرب هانزي فليك، وتوقعاته الصريحة للموسم الجديد.

واستهل حديثه بالتأكيد أن فليك كان عنصرًا أساسيًا في نجاحه داخل الملعب، مشيرًا إلى أن الثقة التي منحها له ساعدته على التعبير عن نفسه بحرية.

وقال يامال: "فليك يمنحني الكثير من الثقة، ويطلب مني أن أستمتع، وأن أكون شجاعًا، وألا أفقد جوهر أسلوبي في اللعب".

وعندما سُئل عما إذا كانت شخصيته وعقليته تساعده بصفته لاعب كرة قدم محترفًا، أجاب:

"أعتقد ذلك. ففي كرة القدم على المستوى العالي، من المهم جدًا أن تثق بنفسك وأن تتحلى بالشخصية. دائمًا بتواضع، ولكن مع إدراكك أنك إذا كنت هناك، فهذا لأنك تملك المستوى اللازم للمنافسة".

شعوره حال التتويج بالكرة الذهبية

ومع اقتراب الإعلان عن جائزة الكرة الذهبية في وقت لاحق من هذا الشهر، وُجِّه سؤال للنجم الصاعد حول شعوره إذا فاز بالجائزة هذا العام، فأجاب: "سيكون ذلك حلمًا، بالطبع، الكرة الذهبية إحدى أكبر الجوائز التي يمكن أن ينالها لاعب كرة القدم".

وعن خططه في حال التتويج، شدد: "بالتأكيد سأحتفل بها مع عائلتي وأصدقائي، فهم من وقفوا بجانبي في كل الأوقات".

وبالنظر إلى المنافسة القوية مع أسماء مثل عثمان ديمبيلي الذي قدم موسمًا شبه مكتمل على جميع الجبهات، قد لا يحالف الحظ يامال في الظفر بالجائزة، وحين سُئل عما إذا كان سيتجاوز الأمر في حال خسارتها، أوضح: "نعم، بالتأكيد. الفوز بالكرة الذهبية في سن 18 سيكون أمرًا مذهلًا، لكن إذا لم يحدث الآن فسأواصل العمل لأتحسن كل يوم. هكذا هي الأمور".

يامال يرشح 5 فرق للتتويج بدوري أبطال أوروبا

ثم وُجّه ليامال سؤال حول أهدافه الشخصية هذا الموسم، ليجيب قائلًا: "أريد أن أواصل التطور، وأن أساعد الفريق بالأهداف والتمريرات الحاسمة، وأن أقاتل من أجل جميع الألقاب التي ننافس عليها".

وعن أبرز المنافسين في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، كشف النجم الصاعد عن الأندية التي يراها الخطر الأكبر: "مانشستر سيتي أو ليفربول، بايرن ميونخ، ريال مدريد، باريس سان جيرمان، هم دائما من الفرق المرشحة".

ولم يضع يامال في قائمته فريق إنتر ميلان، الذي عانى البارسا أمامه العام الماضي وتسبب بخروجه من دوري أبطال أوروبا، وتأهل الفريق الإيطالي حينها للنهائي لملاقاة باريس سان جيرمان.



