أشرف صبحي يستقبل مجلس مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد ويوجه بافتتاح حمام السباحة

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، مجلس إدارة مركز شباب الشيخ زايد الجديد، حيث هنأ المجلس على توليهم المسؤولية، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم كامل الدعم لهم بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة لأعضاء المركز ورواده.

وخلال اللقاء، وجّه الوزير بضرورة الإسراع في افتتاح حمام السباحة بالمركز خلال أسبوعين، بما يتيح للأعضاء الاستفادة من الخدمات الرياضية والترفيهية المتنوعة. كما وجّه بتخفيض قيمة الاشتراكات للسادة الأعضاء؛ تخفيفًا عنهم وتشجيعًا لمزيد من الإقبال على المركز.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تضع في مقدمة أولوياتها تطوير مراكز الشباب بمختلف المحافظات لتكون مراكز خدمة مجتمعية متكاملة، موضحًا: "ندعم مجلس إدارة مركز شباب الشيخ زايد الجديد ليقدم نموذجًا يحتذى به في الإدارة الفعّالة وتوسيع قاعدة الممارسين للأنشطة. نسعى لأن تكون مراكز الشباب أماكن جاذبة لشبابنا وأسرنا من خلال برامج وخدمات رياضية وثقافية واجتماعية متطورة."

وأضاف وزير الشباب والرياضة أهمية تكثيف الأنشطة والبرامج المختلفة داخل المركز بما يلبي احتياجات الشباب والأسر، ويجعل من المركز نموذجًا متكاملًا في تقديم الخدمات الرياضية والاجتماعية والثقافية.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الدعم لمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية، وتوسيع نطاق الأنشطة والبرامج الموجهة للشباب والأطفال، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري ورعاية النشء.

من جانبه، عبّر مجلس إدارة مركز شباب الشيخ زايد الجديد عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي وزير الشباب والرياضة على دعمه المستمر، مؤكدين التزامهم بتنفيذ توجيهات الوزارة وتكثيف الأنشطة التي تخدم أبناء المدينة، والعمل على أن يكون المركز نموذجًا رائدًا في تقديم الخدمات للشباب والأسر.

فيما عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعا تنسيقيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع اللجنة المنظمة للبطولة، لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لبطولة العالم للأندية لكرة اليد، المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 اكتوبر، بمشاركة نخبة من أندية العالم الكبرى، وبحضور أبرز نجوم اللعبة.

وشهد الاجتماع مناقشة شاملة لمختلف الملفات التنظيمية، من تجهيز الصالات المستضيفة للبطولة، والإقامة والتنقلات، إلى خطط الدعاية والتسويق، والجوانب الطبية والأمنية، وذلك بما يضمن توفير بيئة مثالية للأندية المشاركة وجماهير البطولة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن تنظيم مصر لهذه البطولة يضاف إلى سجل النجاحات التي حققتها الدولة المصرية في استضافة كبرى الأحداث الرياضية، موضحًا: "ثقة الاتحاد الدولي لكرة اليد في منح مصر شرف استضافة بطولة العالم للأندية يعكس ما وصلت إليه الدولة من ريادة وخبرات تنظيمية، ونحرص على أن تخرج البطولة بالصورة التي تليق بمكانة مصر."

وشدد الوزير على أن اللجنة العليا المنظمة للبطولة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لضمان الجاهزية التامة على كافة الأصعدة، مع تذليل أي عقبات محتملة، وتكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة لتقديم نسخة استثنائية تعكس قوة مصر في تنظيم الفعاليات العالمية.

كما أشار الوزير إلى أن استضافة البطولة تمثل فرصة مهمة للترويج لمصر على الصعيدين الرياضي والسياحي، وتعزيز مكانتها كوجهة رائدة في استضافة البطولات الدولية.

من جانبها، أكدت اللجنة المنظمة التزامها الكامل بتنفيذ توجيهات وزير الشباب والرياضة، والعمل على إخراج البطولة في أفضل صورة تنظيمية، مستفيدة من خبرات مصر السابقة في تنظيم بطولات العالم والقارات لكرة اليد.

