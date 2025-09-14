مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وجامعة كوفنتري يطلقان مركزا إعلاميا مشتركا

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (CIFF) وفرع جامعة كوفنتري بالقاهرة المستضاف بمؤسسة جامعات المعرفة الدولية (TKH) عن شراكة بارزة يتم تدشينها رسميًا بافتتاح مركز كوفنتري الإعلامي الجديد في 24 سبتمبر 2025، داخل الحرم الجامعي في جامعات المعرفة الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

سيشهد الحدث توقيع مذكرة تفاهم رسمية بين مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، وجامعة كوفنتري، إلى جانب إطلاق المركز الإعلامي، وهو منشأة استوديوهات إبداعية متطورة تخدم الطلاب والأكاديميين والمجتمع السينمائي.

ومن المنتظر أن يشارك في الافتتاح شخصيات بارزة، في مقدمتهم الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وستشارك جامعة كوفنتري بجناح مخصص لها في سوق أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يمنح الطلاب فرصة فريدة للتواصل مع قادة الصناعة والمحترفين.

كما ستقدم الجامعة أحدث أدوات الإعلام الرقمي لدعم معرض CIFF للتقنيات الغامرة (XR)، بما يعزز دمج التقنيات التفاعلية في برامج المهرجان.

وسيكون المركز الإعلامي، الذي سيتم افتتاحه رسميًا خلال الحدث، حجر الأساس للتعليم والتبادل الثقافي، حيث يوفر مرافق تدريب عملية ويشجع الابتكار في صناعة الإعلام الرقمي، ومن خلال هذه المبادرة، تعزز جامعة كوفنتري بالقاهرة دورها كمركز ثقافي وإبداعي يدعم الجيل القادم من صانعي الأفلام والمحترفين في الإعلام.

وقال الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي إن الشراكة مع جامعة كوفنتري تمثل خطوة مهمة لتعزيز تكامل الخبرة الأكاديمية مع مسارات الاحتراف في صناعة السينما، مشيرا إلى أن المهرجان ملتزم بدعم المواهب الشابة وتهيئة بيئة مثالية للتعلم والتجربة الحقيقية، بما يكرّس مكانة المهرجان كمنصة رئيسية لإطلاق الأصوات الجديدة وإعداد أجيال من المبدعين يسهمون في رسم ملامح مستقبل السينما المصرية.

وقالت الدكتورة ابتسام فريد – عميدة كلية التصميم والإعلام بفرع جامعة كوفنتري بالقاهرة إن توقيع مذكرة التفاهم مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يأتي تأكيدًا على لرسالة الكلية التي تهدف إلى دمج التعليم بالثقافة والصناعة.

وأشارت إلى أن مركز الإعلام سيتيح للطلاب فرصة التعلم في بيئة تحاكي الواقع العملي، مع تعزيز تواصلهم المباشر مع مجتمع السينما المصري المزدهر. ويضمن هذا التعاون أن يكون خريجونا مجهزين بالمعرفة الأكاديمية، ومدركين للبعد الثقافي، ومؤهلين للانخراط بكفاءة في سوق العمل."

وقال الدكتور مروان عمارة، مدير برنامج صناعة الأفلام بفرع جامعة كوفنتري بالقاهرة إن هذه الشراكة تمثل عهدًا جديدًا للطلاب وصانعي الأفلام الشباب في مصر، من خلال ربط التعلم داخل الفصول الدراسية بالفرص الحقيقية في أحد أرقى المهرجانات السينمائية في العالم، مشيرا إلى أن الجامعة تزود الطلاب بالأدوات والشبكات والخبرات اللازمة للنجاح في الصناعات الإبداعية العالمية."

وقال الناقد محمد طارق، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي: إن المهرجان حريص على توفير منصات متنوعة للمواهب الشابة تتكامل فيها الرؤية الفنية مع التقدّم التكنولوجي والتفاعل مع خبرات الصناعة العالمية، مؤكدا أن هذا التعاون يعكس التزام المهرجان بتقديم كل الدعم اللازم لتطوير المشاريع الطموحة، ولاكتشاف مواهب جديدة تملك الجرأة والرؤية الفنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.