وزيرة التضامن من الشرقية: الاستثمار في التعليم المبكر أولوية وطنية

شهدت محافظة الشرقية افتتاح منطقة رياض الأطفال بمدرسة السيدة عائشة للتعليم الأساسي بمدينة العاشر من رمضان، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وعدد من قيادات الوزارتين والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

الاستثمار في مرحلة الطفولة المبكرة يمثل أولوية وطنية لبناء جيل واثق ومؤهل للمستقبل

وأكدت وزيرة التضامن أن هذا المشروع يجسد نموذجًا متكاملًا للتعاون بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاستثمار في مرحلة الطفولة المبكرة يمثل أولوية وطنية لبناء جيل واثق ومؤهل للمستقبل.

وأوضحت أن التعليم المبكر ليس مجرد إنشاء مبانٍ أو تجهيز قاعات، وإنما رؤية متكاملة تستهدف تنمية شخصية الطفل وتطوير مهاراته وضمان مشاركته الفاعلة في المجتمع.

جمعية "تكاتف للتنمية" في تطوير المدارس

وأشادت الوزيرة بدور جمعية "تكاتف للتنمية" في تطوير المدارس، متوجهة بالشكر لعائلة مؤسس إحدى شركات المنسوجات على مساهمتها المجتمعية التي تعكس وعي القطاع الصناعي بمسئوليته تجاه الأجيال القادمة.

من جانبه، أكد محافظ الشرقية أن افتتاح المنطقة الجديدة لرياض الأطفال يمثل خطوة نوعية على طريق تطوير المنظومة التعليمية، موضحًا أن المشروع يتضمن تجهيز الفصول والبنية التحتية بأحدث الوسائل وتقديم برامج تدريبية للمشرفات إلى جانب أنشطة توعوية للأطفال وأولياء الأمور بما يضمن استدامة التطوير.

تطوير 81 روضة تعليمية بمختلف المراكز

وكشف الأشموني عن خطة المحافظة لتطوير 81 روضة تعليمية بمختلف المراكز، مشيرًا إلى أن العيد القومي الـ 144 سيشهد افتتاح 53 مشروعًا خدميًا وتنمويًا بتكلفة تتجاوز مليار جنيه، منها 25 مشروعًا بقطاع التعليم بقيمة 464 مليونًا و200 ألف جنيه، بهدف خفض الكثافات الطلابية وتوفير بيئة تعليمية حديثة وآمنة.

