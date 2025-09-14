نادي الطيران يتجاهل خطابات الشباب والرياضة لانعقاد الجمعية العمومية تمهيدا لاختيار مجلس جديد

تجاهل مجلس إدارة نادي الطيران برئاسة وليد مراد، خطابات مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، بضرورة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، لتعديل لائحة النادي وفقا لتعديلات قانون الرياضة الجديد، وبعدها دعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

ورغم إرسال مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة برئاسة أحمد الوكيل، خطابا رسميا إلى نادي الطيران بتاريخ 3 سبتمبر الحالي، وتضمن الخطاب كون الأمر هاما وعاجلا، لمطالبتهم بانعقاد الجمعية العمومية غير العادية لتعديل اللائحة، ثم عمومية عادية لانتخاب مجلس جديد، إلا أن مجلس إدارة الطيران تجاهل الرد على خطاب المديرية، كما تجاهل الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية.

خطاب مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة لنادي الطيران، فيتو

وزير الرياضة يعين 3 أعضاء جدد بمجلس نادي الطيران

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قرر تعيين 3 أعضاء جدد في اللجنة المؤقتة لنادي الطيران، بسبب تقدم 3 من أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة النادي، باستقالة رسمية.

وتقدم كلٌّ من: الدكتور حسن محمد محمود وأماني محمود صبري عضوي مجلس إدارة نادي الطيران، باستقالات إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كما تقدم المستشار محمد أحمد أحمد علي بمذكرة مسببة تتضمن عددا من المخالفات المالية والإدارية، كما تقدم محمود علي باعتذار عن عدم الاستمرار باللجنة ثم عدل عنها.

وأصدر وزير الشباب والرياضة القرار رقم 1078 لسنة 2025، الذي تضمن تعيين الثلاثي: كمال حسنين حسن عبد الوهاب، صلاح الدين علي حسن، محمد أحمد خليل مفضل، في اللجنة المؤقتة لنادي الطيران خلفا للثلاثي المستقيل.

قرار تعيين 3 أعضاء في نادي الطيران، فيتو

وزارة الرياضة تتجاهل التحقيق في أسباب الاستقالات

الغريب في الأمر أن مسئولي وزارة الشباب والرياضة تجاهلوا أسباب الاستقالات والمذكرات المقدمة بوجود أزمات إدارية داخل المجلس وانفراد رئيس اللجنة بالقرارات، ليقرروا تعيين 3 أعضاء واستكمال اللجنة.

وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نادي الطيران

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أصدر قرارًا في 21 أغسطس 2024 بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير شئون نادي الطيران الرياضي بعد قرار وقف واستبعاد المجلس المنتخب، وكذلك المدير التنفيذي والمدير المالي لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة أو انتهاء مدة عمل المجلس المنتخب أيهما أقرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.