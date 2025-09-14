الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الوزراء يتابع الخطة التنفيذية للتوسع في إقامة محطات تحلية مياه البحر

اجتماع برئاسة الدكتور
اجتماع برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
ads

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا، لمتابعة الخطة التنفيذية للتوسع في إقامة محطات تحلية مياه البحر، وذلك بحضور كل من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس حسن مصطفى، نائب أول رئيس شركة المقاولون العرب، وعدد من المسئولين.

 متابعة ملف تحلية المياه والوقوف على آخر المستجدات الخاصة به

وأشار  رئيس الوزراء إلى حرصه على متابعة ملف تحلية المياه والوقوف على آخر المستجدات الخاصة به، وذلك بالنظر لأهميته حيث تعمل الحكومة على تنفيذ المزيد من المشروعات، والتوسع في إنشاء المزيد من محطات التحلية، التي تعتمد على أحدث التقنيات والتكنولوجيات المطبقة في هذا المجال، بهدف تلبية الاحتياجات التنموية والإنتاجية المتزايدة من مياه الشرب.

 

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربيني جهود الوزارة في مجال تحلية مياه البحر، وذلك سعيًا لتحقيق أكبر استفادة من الموارد المائية البديلة، مشيرًا إلى مواصلة جهود الوزارة في توفير البنية الأساسية وتنفيذ الخطة الاستراتيجية في مجال تحلية مياه البحر، ولا سيما بالمدن والمناطق الساحلية.

 الخطة التنفيذية المُجمعة لمحطات التحلية المطلوب إنشائها حتى عام 2050

وفي هذا الصدد، تناول وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الخطة التنفيذية المُجمعة لمحطات التحلية المطلوب إنشائها حتى عام 2050، وكذا محطات التحلية العاجلة المطلوبة لتلبية الاحتياجات حتى عام 2030، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف استخدام التقنيات الحديثة من خلال الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لتوطين الصناعات المرتبطة بالتحلية وتقليل تكاليف الإنتاج.

واستعرض الوزير عددا من المشروعات التى تم وجار تنفيذها فى عدد من المحافظات، منها البحر الاحمر،  ومطروح، وجنوب سيناء، وغيرها من المحافظات، حيث تم التأكيد على الاهتمام بسرعة الانتهاء من هذه المشروعات ودخولها الخدمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور مصطفى مدبولي المهندس شريف الشربينى شركة المقاولون العرب محطات تحلية مياه البحر وزير الاسكان وزير الاسكان والمرافق رئيس مجلس الوزراء رئيس الوزراء

مواد متعلقة

مدبولي يتفقد محطة الأتوبيس الترددي قرب المتحف المصري الكبير

رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير

يربط بين المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات، مدبولي يتفقد "الممشى السياحي"

رئيس الوزراء: متابعة مستمرة لاستعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير

رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية للمناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير

رئيس الوزراء يتابع مع وزير الشباب والرياضة عددا من ملفات العمل

رئيس الوزراء يلتقي المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي

رئيس الوزراء لنظيرته التونسية: الأرقام الحالية للتبادل التجاري لا تعكس حجم الإمكانات المتاحة

الأكثر قراءة

تعادل سلبي بين ليفربول وبيرنلي بعد مرور 75 دقيقة (صور)

المصريون ضربوه، جندي إسرائيلي يعتدي على مظاهرة مؤيدة لفلسطين باليونان (فيديو)

الدوري الإنجليزي، ليفربول يبحث عن الهدف الأول أمام بيرنلي بعد 60 دقيقة

توسيع نطاق الحرب خلال أيام، توفيق عكاشة يكشف تحركات خطيرة لضرب دول المنطقة

مأساة فتيات الكهف تثير غضب المصريين، قصة سيدتين وطفلة أصبن بالهلع واعتزلن الناس

ضبط شبكة دعارة بحدائق أكتوبر تديرها سيدات ورجل سبق اتهامه جنائيا

تفاصيل لقاء السيسي مع رئيسي "سكاتك" النرويجية و"صنجرو" الصينية (فيديو)

بهدف +90، محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على بيرنلي وتصدر الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الأحد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

مصر تجدد دعوتها إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم التكسب من حفظ القرآن الكريم

وُلد الهُدى (الحلقة الثالثة والعشرون)، فضائل النبي لا تعد ولا تُحصى

تفسير حلم أكل البلح في المنام وعلاقته السعادة والراحة النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads