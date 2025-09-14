الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بدءًا من هذا الموعد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد انخفاضًا تدريجيًّا في درجات الحرارة بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد موجة من الارتفاع النسبي في درجات الحرارة خلال الأيام الجارية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة على القاهرة الكبرى ستبدأ في التراجع بشكل ملحوظ.

وفي بيانها الصادر اليوم، أوضحت الهيئة أن طقس غدٍ الاثنين سيشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل الحرارة رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة أن الطقس سيظل حارًا رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يكون رطبًا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطبًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

أما خلال ساعات الليل والصباح الباكر، فيسود طقس مائل للحرارة رطب على شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، مع تأكيد الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة الكبرى:

العظمى: 34

المحسوسة: 35

السواحل الشمالية الغربية:

العظمى: 30

المحسوسة: 31

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:

العظمى: 36

المحسوسة: 38

شمال الصعيد:

العظمى: 36

المحسوسة: 37

جنوب الصعيد:

العظمى: 42

المحسوسة: 43

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن فصل الصيف يُعد من أكثر الفصول استقرارًا في الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد خلاله بـ"امتداد منخفض الهند الموسمي"، الذي يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وفي المقابل، يتخلل ذلك امتداد مرتفع العروض الوسطى الذي يجلب كتلًا هوائية قادمة من جنوب أوروبا، تعمل على تحسن نسبي في درجات الحرارة خلال بعض الفترات.

