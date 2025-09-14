الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بدءًا من هذا الموعد

موعد انخفاض درجات
موعد انخفاض درجات الحرارة، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد انخفاضًا تدريجيًّا في درجات الحرارة بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد موجة من الارتفاع النسبي في درجات الحرارة خلال الأيام الجارية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة على القاهرة الكبرى ستبدأ في التراجع بشكل ملحوظ.

وفي بيانها الصادر اليوم، أوضحت الهيئة أن طقس غدٍ الاثنين سيشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل الحرارة رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة أن الطقس سيظل حارًا رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يكون رطبًا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطبًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. 

أما خلال ساعات الليل والصباح الباكر، فيسود طقس مائل للحرارة رطب على شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، مع تأكيد الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة الكبرى:
 العظمى: 34
 المحسوسة: 35

السواحل الشمالية الغربية:
 العظمى: 30 
 المحسوسة: 31

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:
 العظمى: 36
 المحسوسة: 38

شمال الصعيد:
 العظمى: 36
 المحسوسة: 37

جنوب الصعيد:
 العظمى: 42
 المحسوسة: 43

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن فصل الصيف يُعد من أكثر الفصول استقرارًا في الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد خلاله بـ"امتداد منخفض الهند الموسمي"، الذي يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وفي المقابل، يتخلل ذلك امتداد مرتفع العروض الوسطى الذي يجلب كتلًا هوائية قادمة من جنوب أوروبا، تعمل على تحسن نسبي في درجات الحرارة خلال بعض الفترات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس غدا حالة الطقس

مواد متعلقة

ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الاثنين

القاهرة تقترب من الـ 40 والصعيد يعود إلى "الجحيم"، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

ارتفاع جديد بدرجات الحرارة والرطوبة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر وخليج السويس غدا

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد بالقاهرة والمحافظات

سحب منخفضة ونشاط للرياح، الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأحد

الأكثر قراءة

تعادل سلبي بين ليفربول وبيرنلي بعد مرور 75 دقيقة (صور)

المصريون ضربوه، جندي إسرائيلي يعتدي على مظاهرة مؤيدة لفلسطين باليونان (فيديو)

الدوري الإنجليزي، ليفربول يبحث عن الهدف الأول أمام بيرنلي بعد 60 دقيقة

توسيع نطاق الحرب خلال أيام، توفيق عكاشة يكشف تحركات خطيرة لضرب دول المنطقة

مأساة فتيات الكهف تثير غضب المصريين، قصة سيدتين وطفلة أصبن بالهلع واعتزلن الناس

ضبط شبكة دعارة بحدائق أكتوبر تديرها سيدات ورجل سبق اتهامه جنائيا

تفاصيل لقاء السيسي مع رئيسي "سكاتك" النرويجية و"صنجرو" الصينية (فيديو)

صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش في الصحف القومية، غدًا

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الأحد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

مصر تجدد دعوتها إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم التكسب من حفظ القرآن الكريم

وُلد الهُدى (الحلقة الثالثة والعشرون)، فضائل النبي لا تعد ولا تُحصى

تفسير حلم أكل البلح في المنام وعلاقته السعادة والراحة النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads