اقتصاد

بنسبة 4.75%، انخفاض القاعدة النقدية في قطر خلال أغسطس إلى 82.3 مليار ريال

قطر، فيتو
قطر، فيتو

تراجعت القاعدة النقدية في قطر بنهاية شهر أغسطس الماضي، بنسبة 4.75% على أساس شهري لتصل إلى نحو 82.3 مليار ريال.

النقود الاحتياطية لدى مصرف قطر  

وأظهر مسح أجرته CNBC عربية تأثر النقود الاحتياطية لدى مصرف قطر المركزي خلال الشهر الماضي بانخفاض ودائع السوق النقدي بنسبة 50% على أساس شهري لتصل إلى 4.82 مليار ريال، إلى جانب تراجع النقد في التداول بنسبة 2.8% إلى نحو 20.1 مليار ريال.

بمشاركة مصر وإيران وتركيا، قطر تحتضن الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الإسلامية

على غرار الفيدرالي، مصرف قطر المركزي يثبت أسعار الفائدة عند 4.60%

في المقابل، سجل فائض الأرصدة الاحتياطية قفزة شهرية بنسبة 153% ليصل إلى 1.9 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي الاحتياطي الإلزامي نحو 55.5 مليار ريال.

