بنسبة 4.75%، انخفاض القاعدة النقدية في قطر خلال أغسطس إلى 82.3 مليار ريال

تراجعت القاعدة النقدية في قطر بنهاية شهر أغسطس الماضي، بنسبة 4.75% على أساس شهري لتصل إلى نحو 82.3 مليار ريال.

النقود الاحتياطية لدى مصرف قطر

وأظهر مسح أجرته CNBC عربية تأثر النقود الاحتياطية لدى مصرف قطر المركزي خلال الشهر الماضي بانخفاض ودائع السوق النقدي بنسبة 50% على أساس شهري لتصل إلى 4.82 مليار ريال، إلى جانب تراجع النقد في التداول بنسبة 2.8% إلى نحو 20.1 مليار ريال.

في المقابل، سجل فائض الأرصدة الاحتياطية قفزة شهرية بنسبة 153% ليصل إلى 1.9 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي الاحتياطي الإلزامي نحو 55.5 مليار ريال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.