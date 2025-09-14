أبرزها الهيدروجين الأخضر، تعرف على مشروعات التعاون بين مصر و"سكاتك" النرويجية

استعرض الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية، الجهود التي تبذلها الشركة في توفير الطاقة النظيفة والوقود الأخضر في مختلف دول العالم، وكذا الموقف الراهن للتعاون القائم بين الحكومة المصرية والشركة، والذي انعكس في تزايد عدد وحجم مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء ومشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر.

حيث تعد مشروعات شركة سكاتك في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر من أهم المشروعات الناجحة ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي”، والتي تم اعتمادها كمبادرة رئاسية في العمل المناخي، وتقدر محفظة الاستثمارات التي تقوم شركة سكاتك بتنفيذها ضمن محور الطاقة ببرنامج “نُوَفِّي” بقيمة 3,6 مليار دولار، لمشروعات محطة «أوبيليسك» للطاقة الشمسية بنجع حمادي، ومشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة إجمالية 1 جيجاوات بالإضافة إلى 200 ميجاوات/ساعة تخزين بطاريات لصالح شركة مصر للألومنيوم، ومشروع مصر للهيدروجين الأخضر الذي يهدف لتطوير أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع مزرعة شدوان لإنتاج الرياح في منطقة رأس شقير، ومشروع الأمونيا الخضراء في دمياط.

الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، تيرجيه بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية، وكو رينشيان الرئيس والمؤسس لمجموعة "صنجرو" الصينية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب في بداية اللقاء برئيسي شركتي سكاتك وصنجرو، مثمنًا التعاون القائم بين مصر والشركتين، وأكد الرئيس على أهمية هذا التعاون من أجل تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تساهم في توفير المزيد من فرص العمل في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك في إطار جهود مصر لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة بمنطقة شرق المتوسط.

