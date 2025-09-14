مقطع مرعب، لحظة تفجير إسرائيل لبرج الكوثر السكني في غزة بأربع قنابل (فيديو)

تدمير برج الكوثر في غزة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعبا، لتدمير الاحتلال الإسرائيلي لـ"برج الكوثر"، اليوم الأحد، وذلك بعد تدمير أبراج طيبة وغيرها من الأبراج السكنية في مدينة غزة.

تدمير برج الكوثر السكني في غزة بـ 4 قنابل

ويظهر برج الكوثر السكني، في حي الرمال الجنوبي بـمدينة غزة، وهو يدمر بالقصف الإسرائيلي وينهار بأكمله، بعد إجبار النازحين فيه على الإخلاء القسري، وقام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإسقاط 4 قنابل على برج الكوثر السكني في شارع دمشق غرب مدينة غزة، ووجه إنذارا عاجلا للسكان الذي لم يخلوا منطقة ميناء غزة وحي الرمال الجنوبي والبرج والخيام القريبة منه.

#عاجل | جيش الاحتلال يدمر بعدد من الصواريخ برج الكوثر السكني في حي الرمال الجنوبي بمدينة غزة، بعد إجبار النازحين فيه على الإخلاء القسري pic.twitter.com/UIMjDqgspX — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 14, 2025



وحدد جيش الاحتلال الإسرائيلي البلوكات أرقام (727، 786، 787، 788)، وبشكل خاص برج الكوثر، الذي وضع عليه علامة باللون الأحمر، وقام بتدميره زاعمًا وجود بنية تحتية لحركة المقاومة "حماس" تحت المبنى، وهذه مزاعم الكيان عند تدمير أي مبنى حتى المستشفيات في غزة.

تدمير برج الكوثر بغزة، فيتو

إسرائيل تواصل تدمير أبراج غزة



وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال قد نشر خريطة للمواقع المستهدفة عبر حسابه في منصة "إكس"، والتي تضمنت برج الكوثر السكني.

مشاهد من استهداف برج الكوثر في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة.#غزة #إسرائيل pic.twitter.com/wxK369xWVs — سيف على السلطة (@zero_hour3) September 14, 2025



وعلق البلوجر عبد الله الشايجي، قائلًا: "تدمير الكيان لبرج الكوثر اليوم بعد تدمير أبراج طيبة وغيرها من الأبراج السكنية في مدينة غزة… تستمر حرب الإبادة الصهيونية على غزة وشعبها وبُناها التحتية بشكل متعمد وممنهج لإجبار السكان على الهجرة والرحيل القسري لتفريغ المدينة واحتلالها في تطهير عرقي إجرامي يخرق القانون الدولي…".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.