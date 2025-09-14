الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

عودة الحركة المرورية على الطريق الزراعي بعد تصادم سيارتين بالقليوبية

حادث تصادم بالقليوبية،فيتو
حادث تصادم بالقليوبية،فيتو

تمكن رجال مرور القليوبية، من إعادة الحركة المرورية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بمدخل مدينة قليوب، اتجاه القاهرة، بعد رفع أثار حادث تصادم سيارتين ملاكي وأخرى ميكروباص، أمام مصنع أبو حوا دائرة مركز قليوب، حيث أسفر الحادث عن إصابة سيدة، جرى نقلها للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

مصرع شخص صدمه قطار بمزلقان ميت نما في القليوبية

محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لاستكمال أعمال إزالة مبانٍ مخالفة بمركز الخانكة

عودة الحركة المرورية على الطريق الزراعي 

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بتصادم سيارتين ملاكي واخري ميكروباص أمام مصنع أبو حوا، بمدخل مدينة قليوب، على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بمحافظة القليوبية.

انتقلت على الفور قوات الأمن ورجال المرور، وجرى الدفع بسيارة إسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارتين ملاكي وأخرى ميكروباص أمام مصنع أبو حوا بمدخل مدينة قليوب، اتجاه القاهرة، على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، وأسفر الحادث عن إصابة سيدة، جرى نقلها للمستشفى.


وتمكن رجال مرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية على الطريق لمنع تعطل مصالح المسافرين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القاهرة الاسكندرية الزراعي القاهرة الإسكندرية الطريق الزراعي طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي طريق القاهرة الاسكندرية مرور القليوبية مديرية أمن القليوبية

مواد متعلقة

مصرع شخص صدمه قطار بمزلقان ميت نما في القليوبية

محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لاستكمال أعمال إزالة مبانٍ مخالفة بمركز الخانكة

محافظ القليوبية يتابع تطوير ممشى أهل مصر ببنها وكورنيش النيل بالقناطر

احتفالا بعيد الفلاح، محافظ القليوبية يدشن لقاءً أسبوعيا مع المزارعين

الأكثر قراءة

توسيع نطاق الحرب خلال أيام، توفيق عكاشة يكشف تحركات خطيرة لضرب دول المنطقة

قرار جديد من الخطيب قبل عمومية الأهلي

الشروط والمستندات اللازمة لتحديث بيانات بطاقة التموين إلكترونيا

مرتضى منصور يكشف للمحكمة السبب الحقيقي وراء سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر

براءة رجل الأعمال حسن راتب في قضية غسيل الأموال

التموين تنفي إضافة المواليد عبر استمارة تحديث البيانات

"التموين": الكارت الموحد سيكون بديلا للبطاقات التموينية

وزير الصحة: الدولة ملتزمة بتخفيف الأعباء عن مرضى الغسيل الكلوي

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الأحد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مصر تجدد دعوتها إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل البلح في المنام وعلاقته السعادة والراحة النفسية

مزايا وعطايا حافظ القرآن في الآخرة كما جاء بالأحاديث النبوية

الخشت: القرآن يدعو للتفلسف والتفكير النقدي في آيات صريحة الدلالة، والخوف من الفلسفة وهم كبير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads