عودة الحركة المرورية على الطريق الزراعي بعد تصادم سيارتين بالقليوبية

تمكن رجال مرور القليوبية، من إعادة الحركة المرورية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بمدخل مدينة قليوب، اتجاه القاهرة، بعد رفع أثار حادث تصادم سيارتين ملاكي وأخرى ميكروباص، أمام مصنع أبو حوا دائرة مركز قليوب، حيث أسفر الحادث عن إصابة سيدة، جرى نقلها للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

عودة الحركة المرورية على الطريق الزراعي

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بتصادم سيارتين ملاكي واخري ميكروباص أمام مصنع أبو حوا، بمدخل مدينة قليوب، على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بمحافظة القليوبية.

انتقلت على الفور قوات الأمن ورجال المرور، وجرى الدفع بسيارة إسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارتين ملاكي وأخرى ميكروباص أمام مصنع أبو حوا بمدخل مدينة قليوب، اتجاه القاهرة، على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، وأسفر الحادث عن إصابة سيدة، جرى نقلها للمستشفى.



وتمكن رجال مرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية على الطريق لمنع تعطل مصالح المسافرين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

