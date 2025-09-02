نيوم السعودي يدخل سباق التعاقد مع ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال

اقتحم نادي نيوم، الصراع الدائر حاليًا بين عدد من الأندية للتعاقد مع النجم الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الهلال لديه رغبة في بيع ميتروفيتش

وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أن إدارة نادي نيوم فتحت خط اتصال مباشر مع إدارة الهلال بهدف شراء المدة المتبقية من عقد المهاجم الدولي الصربي، الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة الهلال لا تمانع إتمام الصفقة، شريطة تلقي عرض رسمي من نيوم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن القرار النهائي بشأن الصفقة يعود للاعب البالغ من العمر 30 عامًا ووكيل أعماله، خاصة في ظل وجود عرضين آخرين من ناديي الريان والسد القطريين، مما يجعل وجهة ميتروفيتش المقبلة محل تكهنات.

أرقام ميتروفيتش مع الهلال السعودي

وانضم ميتروفيتش إلى الهلال في أغسطس 2023 قادمًا من فولهام الإنجليزي، ومنذ ذلك الحين، شارك في 79 مباراة، سجل خلالها 68 هدفًا، وقدم 15 تمريرة حاسمة.

كما ساهم في تحقيق الفريق لألقاب دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي مرتين.

عروض أوروبية وبرازيلية لميتروفيتش

يُذكر أن اهتمام أندية أخرى، بما في ذلك أندية أوروبية وبرازيلية، بضم ميتروفيتش قد تصاعد مؤخرًا، مما يزيد من الغموض حول مستقبله مع "الزعيم".

