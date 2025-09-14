الفيوم تستعد لتنظيم النسخة الثانية للمهرجان السينمائي الدولي لأفلام البيئة

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات اللازمة لتنظيم مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، في دورته الثانية، التي تقام خلال الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر 2025، بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، ونرمين عامر أمين عام المهرجان، وسيد عبدالخالق مدير المهرجان.

الاستعدادات الأولية للمهرجان

وتابع محافظ الفيوم آخر الاستعدادات والخطوط الرئيسية لأجندة المهرجان، والفعاليات المصاحبة للمهرجان، ومواقع تنفيذ تلك الفعاليات، وآليات استقبال الضيوف، لوضع الرؤى المشتركة التي تضمن تنفيذ المهرجان بالشكل الأمثل، بما يُسهم في إظهار الفيوم بالمظهر الحضاري اللائق أمام ضيوفها الوافدين إليها من مختلف الدول العربية والأجنبية، ومن مختلف محافظات مصر.

تنسيق بين المشاركين في التنظيم

وشدد محافظ الفيوم على ضرورة التنسيق الكامل، والاستعداد الجيد، مع توحيد كافة الجهود، وحشد الإمكانيات اللازمة، لإنجاح المهرجان وخروجه بالشكل الحضاري اللائق، لأنه واحد من أهم الفعاليات التي تنفذها المحافظة، التي تُسهم فى الترويج السياحي، وتُسلط الضوء على إمكانيات المحافظة المتعددة، الأمر الذي سُيساعد في الحفاظ على المحميات الطبيعية والبيئية في مصر والوطن العربي.

يذكر أن تنظيم المهرجان يتم بالتعاون بين محافظة الفيوم ووزارات البيئة، والسياحة والآثار، والثقافة، وجامعة الفيوم، وعدد من المؤسسات والشركات المهتمة بالثقافة والفنون.

