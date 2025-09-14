25 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بـ غزة منذ فجر اليوم

أعلنت مصادر طبية في غزة، استشهاد 25 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

مستشفيات غزة تستقبل 38 شهيدا و200 مصاب خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة بغزة، الجمعة، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 38 شهيدا و200 مصاب خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكانت مصادر في مستشفيات غزة قد أكدت قبل وقت سابق، استشهاد 50 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، بينهم 37 بمدينة غزة وشمال القطاع.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

ومن جانبه، قال مصدر في جهاز الإسعاف والطوارئ: إن 4 فلسطينيين استشهدوا في قصف إسرائيلي على حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وأفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد 14 فلسطينيا في غارة للاحتلال الإسرائيلي على منزل بمنطقة التوام شمالي مدينة غزة.

