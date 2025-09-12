الجمعة 12 سبتمبر 2025
مستشفيات غزة تستقبل 38 شهيدا و200 مصاب خلال 24 ساعة

غزة،فيتو
غزة،فيتو

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 38 شهيدا و200 مصاب خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكانت قد أكدت مصادر في مستشفيات غزة قبل وقت سابق استشهاد 50 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 37 بمدينة غزة وشمال القطاع.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

ومن جانبه، قال مصدر في جهاز الإسعاف والطوارئ إن 4 فلسطينيين استشهدوا في قصف إسرائيلي على حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة

وأفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد 14 فلسطينيا في غارة للاحتلال الإسرائيلي على منزل بمنطقة التوام شمالي مدينة غزة

