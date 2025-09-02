وزير التربية والتعليم يشيد بالمنتجات الإلكترونية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع (فيديو)

أجرى الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، زيارة للهيئة العربية للتصنيع استقبله خلالها اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع .

وأكد عبد اللطيف خلال الزيارة على حرص الوزارة تعزيز أطر التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في تطوير العملية التعليمية، من خلال إدخال أحدث الوسائط التكنولوجية والتفاعلية داخل المدارس، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي الشامل للمنظومة التعليمية.

كما استعرض الوزير خلال الزيارة التعاون الوثيق الذي يتم مع اليابان في مجال التعليم بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري وإعداد أجيال قادرة على مواكبة تحديات المستقبل.

تطوير البنية التحتية للمدارس

وأضاف أن الوزارة حريصة على التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في تطوير البنية التحتية للمدارس، وأن منتجات ومبادرات الهيئة تلبي احتياجات الوزارة من الأجهزة الإلكترونية والشاشات التفاعلية، وحلول البنية التحتية الذكية والأثاث المدرسي.

وتابع عبد اللطيف أن الوزارة تكثف جهودها في ملف تطوير التعليم الفني، مستعرضا التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف التخصصات من خلال الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، بما ينعكس على تطبيق أفضل المعايير العالمية في التدريس وتدريب الطلاب وحصولهم على شهادات دولية للخريجين تؤهلهم للعمل في السوق المحلي والعالمي.

وتفقد وزير التربية والتعليم جولة تفقدية بمعرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، وأشاد بما شاهده من تنوع وجودة في المنتجات الإلكترونية المتطورة، وعلى رأسها الشاشات التفاعلية وأجهزة التابلت والوسائط التعليمية الذكية، مؤكدًا أن هذه المنتجات تمثل إضافة حقيقية لجهود الوزارة في التوسع في مجالات التعليم التفاعلي، ودعم خطة التحول الرقمي داخل المدارس.

وفي نهاية اللقاء أعرب الوزير عن ثقته في قدرة الهيئة على تلبية احتياجات المنظومة التعليمية وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

