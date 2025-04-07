الإثنين 07 أبريل 2025
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وكيل تعليم الشرقية يفاجئ مدارس منيا القمح

تعليم الشرقية: رمضان
تعليم الشرقية: رمضان يفاحئ  ادارة منيا القمح اليوم -فيتو

فاجأ محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية فى جولته الميدانية  مدارس منيا القمح ، وذلك بمتابعة مدرسة السيدة نفيسة الثانوية المشتركة، للوقوف علي انتظام سير العملية التعليمية عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك بحضور عبد الشافي حسن مدير عام إدارة منيا القمح التعليمية 

رمضان يفاجئ مدارس منيا القمح-فيتو
رمضان يفاجئ مدارس منيا القمح-فيتو

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متابعة انتظام سير العمل 

رمضان تفقد فصول المدرسة لمتابعة سير العمل وانتظام الدراسة والوقوف علي مدي التزام المعلمين بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لسير الدراسة ومتابعة موقف فك كثافات الطلاب والطالبات والعجز والزيادة في أعضاء هيئة التدريس 

رمضان يفاجئ مدارس منيا القمح-فيتو
رمضان يفاجئ مدارس منيا القمح-فيتو

تشكيل لجان متابعة داخل المدرسة 

ووجه وكيل أول الوزارة تعليمات بمتابعة التقييمات الأسبوعية وكراسة الحصة وأن تكون التقييمات جزءا ثابتا من الحصة الأولي والحصة الأخيرة، بالإضافة إلي تشكيل لجان لمتابعة ومراجعة التقييمات الأسبوعية 

رمضان يفاجئ مدارس منيا القمح-فيتو
رمضان يفاجئ مدارس منيا القمح-فيتو

مناقشة الطلاب والطالبات 

وحرص وكيل اول الوزارة علي مناقشة الطلاب والطالبات  فيما تم دراسته من المناهج الدراسية وحثهم علي الحضور للمدرسة وعدم الغياب حرصا علي مستقبلهم الدراسي وتفعيل مبادرة ساعة خير لطلاب الشهادة الثانوية

رمضان يفاجئ مدارس منيا القمح-فيتو
رمضان يفاجئ مدارس منيا القمح-فيتو

 الاهتمام بممارسة الأنشطة التربوية 

وشدد وكيل أول الوزارة علي  تنفيذ تعليمات الوزارة، بالاهتمام بممارسة الأنشطة التربوية الرياضية والثقافية والفنية ورعاية الموهوبين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية ومتابعة نسب حضور الطالبات والطلاب 

رمضان يفاجئ مدارس منيا القمح-فيتو
رمضان يفاجئ مدارس منيا القمح-فيتو

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غلق باب المدرسة بعد الطابور مباشرة 

 وأصدر تعليمات  بضرورة التنبيه مشددا علي الإشراف اليومي داخل المدرسة بمتابعة الطلاب والطالبات أثناء تواجدهم في فناء المدرسة وأثناء النزول من الفصول وأثناء الفسحة  لعدم التزاحم  كذلك متابعة أمن البوابة والتأكد من غلق أبواب المدرسة بعد انتهاء طابور الصباح، بالإضافة الي متابعة مغادرة جميع الطلاب والطالبات للمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي

رمضان يفاجئ مدارس منيا القمح-فيتو
رمضان يفاجئ مدارس منيا القمح-فيتو

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