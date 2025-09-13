السبت 13 سبتمبر 2025
اقتصاد

3 جنيهات ارتفاعًا للساسو، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

سعر الكتكوت اليوم،
سعر الكتكوت اليوم، فيتو

أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض، اليوم السبت، الموافق 13 سبتمبر 2025، تباينًا ملحوظا، في بورصة الدواجن والشركات، بينما ارتفعت أسعار البط اليوم ارتفاعًا تراوح بين 1.5 جنيه وجنيهين. 

سعر البط اليوم، فيتو
سعر البط اليوم، فيتو

سعر الكتكوت والبط صغير العمر

وتستعرض «فيتو»  سعر الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور. 

أسعار الكتاكيت اليوم

 كما تستعرض فيتو كذلك سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثان، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت الروس، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت آي آر.

 سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 27 إلى 35 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 23 و23.5 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

سعر الكتكوت اليوم، فيتو
سعر الكتكوت اليوم، فيتو

أسعار الكتاكيت اليوم

 وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  • تراوح  سعر كتكوت ساسو بيور بين 21 إلى 22 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 19 إلى 20 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت بلدي بين 4.5 جنيه إلى 8.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت هجين بين 13 جنيها إلى 14 جنيها، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 16 جنيها إلى 17 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 14 جنيها إلى 15 جنيها.
  • بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 65 جنيها.
سعر الكتكوت اليوم، فيتو
سعر الكتكوت اليوم، فيتو

أسعار الكتاكيت 

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ فجاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت أربو بين 33 و34 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت كب نحو 35 جنيها.
  • تراوح سعر كتكوت روس / روص من 31 جنيهًا إلى 34 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 30 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 20 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت روزي نحو 20 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 34 جنيها.
سعر البط اليوم، فيتو
سعر البط اليوم، فيتو

أسعار البط صغير العمر

 كما ارتفعت أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور، وهي كالآتي: 

  1. تراوح سعر بط مسكوفى عمر يوم واحد من 33 إلى 34 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر بط فرنساوى من 12  جنيها إلى 13 جنيها، بارتفاع 1.5 جنيه عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر بط  محلي من 35 إلى 36 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

