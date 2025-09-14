الأحد 14 سبتمبر 2025
تعادل مثير بين تشيلسي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

تشيلسي، فيتو
تشيلسي، فيتو

الدوري الإنجليزي، تعادل تشيلسي الإنجليزي أمام مضيفه برينتفورد، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2025/2026.

وتقدم برينتفورد بالهدف الأول في الدقيقة 35 من خلال اللاعب كيفن شادي، قبل أن ينجح تشيلي في تحقيق ريمونتادا قاتلة، وسجل التعادل من خلال كول بالمر في الدقيقة 61، ثم هدف آخر في الدقيقة 85 من خلال اللاعب مويسيس كايسيدو، وسجل فابيو كارفالو هدف التعادل لبرينتفورد في الدقيقة 95.

جون تيري يصدم جماهير تشيلسي

وعلى جانب آخر، كشف جون تيري، قائد منتخب إنجلترا وتشيلسي السابق، عن الفريق الذي يتمنى أن يظفر بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، مؤكدًا أنه لا يضع تشيلسي على رأس قائمة المرشحين رغم تاريخه الكبير مع النادي اللندني.

وقال تيري في تصريحات لراديو توك سبورت: “أعتقد أن ليفربول سيكون لديه دافع قوي هذا الموسم، خاصة بعد ما حدث بشكل محزن لديوجو جوتا، والذي يشكل جزءًا كبيرًا من تفكير اللاعبين، لهذا السبب أتمنى حقًا أن يفوز ليفربول باللقب من أجله”.

