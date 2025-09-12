ليس محمد صلاح، تعرف على لاعب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي

حصد جاك جريليش لاعب إيفرتون، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال شهر أغسطس.

وتُعد هذه المرة هي الأولى التي يحصل فيها جريليش على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي.

وقدّم جريليش بداية مميزة مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث لعب 3 مباريات وصنع 4 أهداف وهو ضعف ما قدمه أي لاعب آخر في بريميرليج.

وتفوق جريليش على كل من، هوجو إيكيتيكي ودومينيك سوبوسلاي لاعبا ليفربول، وريكاردو كالافيوري لاعب أرسنال، ومارك جويهي لاعب كريستال بالاس، وأنطوان سيمينو لاعب بورنموث، وجواو بيدرو لاعب تشيلسي، وإيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.



