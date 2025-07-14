جون تيري يعلق على انضمام مودريتش للميلان

علق أسطورة تشيلسي جون تيري، على انضمام الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد السابق، إلى اي سي ميلان بداية من الموسم الجديد.

وقال جون تيري: مودريتش لاعب رائع، هو اسم كبير يأتي إلى نادي كبير مثل ميلان، أحد أنديتي المفضلة في إيطاليا، سيجلب معه خبرته للفريق.

مودريتش غادر صفوف النادي الملكي عقب نهاية عقده، لينضم إلى ميلان كلاعب حر بالمجان.

ونشر جيانلوكا دي مارزيو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، مقطع فيديو للحظة وصول مودريتش إلى مطار مالبينسا بمدينة ميلانو، استعدادًا لإجراء الفحوصات الطبية وتوقيع العقود مع نادي ميلان.

أول تعليق لمودريتش بعد وصوله لإيطاليا

وقال لوكا مودريتش عقب وصوله "أنا سعيد للغاية بوجودي هنا.. هناك تحديات عظيمة تنتظرني".

وأشارت عدة تقارير صحفية إلى أن النجم الكرواتي سيوقع لموسم واحد مع الروسونيري، على أن يحصل على راتب سنوي بين 2.5 إلى 3 ملايين يورو، أي نصف ما كان يحصل عليه في موسمه الأخير مع ريال مدريد.

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