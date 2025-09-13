الدوري السعودي، الهلال يتأخر أمام القادسية بهدف في الشوط الأول (فيديو)

الدوري السعودي، انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال ضد القادسية، بتقدم الأخير بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب المملكة أرينا، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات دوري المحترفين السعودي.

سجل هدف التقدم الأول لصالح القادسية اللاعب كرستوفر باه في الدقيقة 6 من اللقاء

أعلن الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق الهلال السعودي تشكيلة فريقه التي سيبدأ بها مواجهة القادسية في الدوري السعودي

تشكيل الهلال أمام القادسية في الدوري السعودي

دخل فريق الهلال مباراته أمام القادسية بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، خاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، متعب الحربي.

خط الوسط: ناصر الدوسري، سيرجي سافيتش، روبن نيفيز.

خط الهجوم: سالم الدوسري، مالكوم، داروين نونيز

تشكيل الهلال أمام القادسية، فيتو

اللقاء يحمل أهمية خاصة للفريقين، فالهلال يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية مع بداية الموسم، بينما يطمح القادسية إلى إثبات قدراته في مواجهة بطل الدوري السابق.

استطاع الهلال تحقيق فوز مهم بانطلاقة مشواره في الموسم الجاري، عندما تغلب على الرياض بهدفين دون رد، ويسعى لمواصلة انتصاراته المحلية تحت قيادة مدربه سيموني إنزاجي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد القادسية

تنقل مباراة الهلال والقادسية مباشرة عبر القنوات الرياضية السعودية المالكة لحقوق الدوري السعودي، حيث تقدم تغطية تحليلية قبل وبعد اللقاء، مع وجود استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم كرة القدم السابقين هذا الاهتمام الكبير يعكس الشعبية الواسعة التي يحظى بها الدوري السعودي في السنوات الأخيرة.

