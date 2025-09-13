الأحد 14 سبتمبر 2025
خارج الحدود

خبير يتوقع تجميد اتفاقيات السلام بين العرب وإسرائيل

توقع الدكتور سيد غنيم، الأستاذ الزائر في حلف الناتو والأكاديمية العسكرية الملكية في بروكسل، أن تصدر القمة العربية الإسلامية الطارئة في قطر سلسلة إجراءات عقابية ضد إسرائيل.

 

تجميد اتفاقيات السلام والاتفاقيات الإبراهيمية

 وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة” الذي تقدمه كريمة عوض بقناة “القاهرة والناس” أن هذه الإجراءات قد تبدأ بخفض مستوى التنسيق الدبلوماسي، وتمتد إلى تعطيل أو تجميد اتفاقيات السلام والاتفاقيات الإبراهيمية، وصولًا إلى الإصرار على إقامة الدولة الفلسطينية كإجراء عقابي مباشر.

القوة العربية المشتركة

وأشار غنيم إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي طرحت فكرة إنشاء قوة دفاع عربي مشترك، غير أن المشروع ظل متعطلًا بسبب غياب التوافق على عدد من البنود. 

وأكد أن الولايات المتحدة لا تملك حق الاعتراض أو الموافقة على تشكيل هذه القوة، إذ يظل القرار شأنًا عربيًا خالصًا.

سياسة نتنياهو

وتحدث غنيم عن نهج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدًا أنه يسير وفق مخطط ثابت يقوم على رفض حل الدولتين، مع الاستمرار في سياسات التهجير القسري والطوعي، وتوسيع الاستيطان، وهو ما يضاعف التوتر ويُعقد فرص الوصول إلى حل سياسي.

