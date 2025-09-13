السبت 13 سبتمبر 2025
اقتصاد

مصطفى بدرة: صندوق النقد يخلط بين السياسة والاقتصاد في تعاملاته مع مصر

صندوق النقد، فيتو
صندوق النقد، فيتو

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي: إن صندوق النقد الدولي يغلب عليه حاليًا الاقتصاد السياسي، موضحًا أنه يضع شروطًا سياسية في تعاملاته مع الدول، وهو ما قد يسبب أضرارًا على بعض الاقتصادات الوطنية.

دعوة للحكومة للرد

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، دعا بدرة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى الرد على تصريحات الصندوق بشأن نسبة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2019 والمقرر انتهاؤه في 2026.

مقترح بإرجاء الشريحة الأخيرة من القرض

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه من الممكن إرجاء الشريحة الأخيرة من قرض الصندوق، وإبلاغه بضرورة الابتعاد عن مصر حفاظًا على استقرار الدولة، لافتًا إلى أن الحكومة طرحت مشروعات استثمارية للقطاع الخاص بأرقام مليارية، ومع ذلك تطالب المتحدثة باسم الصندوق بالإسراع في بيع الشركات والطروحات الحكومية.

تساءل بدرة: "لماذا هذا اللوم في الوقت الذي تشهد فيه الشركات الحكومية تطويرًا وتحقق أرباحًا، ويتم بيع جزء منها للقطاع الخاص؟ هل الصندوق غاضب من تحسن أوضاعنا الاقتصادية وقوة عملتنا أمام الدولار؟"، مضيفًا: "هل يريد الصندوق هدم برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي؟"

إشادة بإنجازات الحكومة

وأكد بدرة أن تحسن سعر الصرف انعكس إيجابًا على الجنيه المصري بشهادة دولية، كما أن الحكومة نجحت في مواجهة التضخم خلال الفترة الأخيرة بصورة جيدة، وهو ما يعكس جدية برنامج الإصلاح الاقتصادي القائم.

