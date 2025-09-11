الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إصابة 5 أشخاص إثر غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة كفر دونين جنوبي لبنان

جنوب لبنان، فيتو
جنوب لبنان، فيتو

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الخميس، بإصابة 5 أشخاص إثر غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة كفر دونين جنوبي البلاد.

 

رئيس لبنان يدعو واشنطن للضغط على الاحتلال للانسحاب من الجنوب

والاسبوع الماضي، دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون الولايات المتحدة إلى الضغط على دولة الاحتلال للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب، ليتمكن الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية.

 

لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية، فقد طلب عون من قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي الأميرال براد كوبر خلال استقباله بعد ظهر السبت الماضي في قصر بعبدا، بحضور السفيرة الأمريكية في بيروت ليزا جونسون، "تفعيل عمل لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية (MECHANISM) لتأمين تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، لجهة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، والانسحاب من التلال والأراضي التي تحتلها، وإعادة الأسرى بحيث يتم تطبيق القرار 1701 بكافة مندرجاته، خصوصًا أن هذه الخطوات تساعد في تنفيذ القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية لجهة حصرية السلاح في أيدي القوات المسلحة اللبنانية، لاسيما وأن مجلس الوزراء رحب بالخطة العسكرية التي وضعتها قيادة الجيش لهذه الغاية".

ولفت عون خلال الاجتماع الذي حضره أيضا رئيس لجنة (MECHANISM) الجنرال مايكل ليني، إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، من شأنه أن يعرقل استكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود، بعدما أنجز الجيش التمركز في أكثر من 85 في المئة من المنطقة الواقعة جنوب الليطاني، ويواصل عمله في منع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر في ظروف جغرافية وعملانية صعبة، ما أدى حتى الآن إلى مقتل 12 ضابطًا وعسكريًا خلال نقل الذخائر أو تفكيك الألغام وغيرها. كذلك، بدأ الجيش في تسلّم السلاح الفلسطيني من عدد من المخيمات الفلسطينية بموجب الاتفاق الذي تم خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان.

 

 

استمرار الولايات المتحدة في دعم الجيش اللبناني وتوفير التجهيزات والآليات

كما أكد أهمية استمرار الولايات المتحدة في دعم الجيش اللبناني وتوفير التجهيزات والآليات اللازمة له، لتمكينه من القيام بالمهام الموكلة إليه على طول الأراضي اللبنانية، سواء في حفظ الأمن أو منع التهريب والأعمال الإرهابية وضبط الحدود اللبنانية-السورية وغيرها من المهام التي يقوم بها العسكريون الذين يعملون في ظروف اقتصادية صعبة".

وكان الأميرال كوبر أعرب في بداية اللقاء عن سعادته لوجوده في لبنان، منوّهًا بالعمل المميز الذي يقوم به الجيش اللبناني المنتشر في الجنوب وفي الأراضي اللبنانية كافة، مؤكدًا استمرار الولايات المتحدة في تقديم المساعدات اللازمة في مختلف المجالات لاسيما منها دعم الجيش بالعتاد والتدريب، بالتنسيق بين الإدارة الأمريكية والكونجرس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الصحة اللبنانية رئيس لبنان لبنان واشنطن الاحتلال دولة الإحتلال

مواد متعلقة

مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: لا حصانة لـ قادة حماس في غزة أو لبنان أو قطر

رئيس لبنان يدعو واشنطن للضغط على الاحتلال للانسحاب من الجنوب

حرب جديدة تغير خريطة المنطقة، توفيق عكاشة يكشف مخطط 3 دول للتدخل في لبنان

غارات إسرائيلية مكثفة تستهدف جنوب لبنان

الأكثر قراءة

رغم تحقيقه نتائج واعدة، القومي للأورام: لقاح السرطان الروسي يحتاج إلى مزيد من التجارب

أخطر من العملية العسكرية، الكشف عن وثيقة إسرائيلية تمهد لتوجيه ضربة شاملة ضد قطر

البيئة تكشف تفاصيل العثور على تمساح بمياه الإسكندرية وتحذر من تربية الكائنات البرية دون ترخيص

مصرع عامل وإصابة آخر بعد سقوطهما من أعلى سقالة في الإسكندرية

أحمد سعد: لبسي الغريب نقطة ضعفي وهذه نقاط قوتي (فيديو)

لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

نجاة اللواء محمود الحبشي مدير أمن التليفزيون المصري من حادث سير

بزيادة تصل 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما تفسير رؤية بكاء الطفل في منام العزباء والمتزوجة؟

حكم قضاء الصلاة الجهرية بقراءة سرية

في ليلة الجمعة، هل يجوز الاغتسال من الجنابة دون نية؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads