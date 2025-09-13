السبت 13 سبتمبر 2025
خارج الحدود

ارتقاء 41 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 29 بمدينة غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 41 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم بينهم 29 بمدينة غزة.

 

38 شهيدا و200 مصاب خلال الساعات الـ24 الماضية

وكانت وزارة الصحة بغزة، أعلنت، أمس الجمعة، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 38 شهيدا و200 مصاب خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

ومن جانبه، قال مصدر في جهاز الإسعاف والطوارئ إن 4 فلسطينيين استشهدوا في قصف إسرائيلي على حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة

وأفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد 14 فلسطينيا في غارة للاحتلال الإسرائيلي على منزل بمنطقة التوام شمالي مدينة غزة

