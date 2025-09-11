الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محمد العرابي يتحدث عن تعامل مصر مع أزمات الشرق الأوسط وقضية مياه النيل بقصر ثقافة الإسماعيلية

السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي خلال الندوة، فيتو

شهد  اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والفريق أشرف عطوة نائب رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، مساء  الأربعاء، الندوة التثقيفية للسفير محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير الخارجية الأسبق، تحت عنوان "الدبلوماسية المصرية في عالم متغير". 

محافظ الإسماعيلية يستقبل السفير محمد العرابي (صور)

نائب محافظ الإسماعيلية: لا أعمال رصف للطرق قبل الانتهاء من كافة المرافق

 

أبرز الحضور خلال الندوة 

أقيمت الندوة بالقاعة الرئيسية لقصر ثقافة الإسماعيلية، تحت رعاية محافظ الإسماعيلية وبحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية،النائب أحمد عثمان عضو مجلس النواب، النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب، اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات القناة،  أكرم الشافعى رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، شيرين عبد الرحمن مدير عام الثقافة بالإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية ووكلاء الوزارة ومديري عموم المديريات الخدمية بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وعدد من شيوخ الأزهر ومديرية الأوقاف.  

جانب من فعاليات الندوة، فيتو
جانب من فعاليات الندوة، فيتو
جانب من فعاليات الندوة، فيتو
جانب من فعاليات الندوة، فيتو

 

تاريخ مصر الدبلوماسي

ورحب محافظ الإسماعيلية بالسفير محمد العرابي قائلًا: "يشرفنا استقبال أحد رموز الدبلوماسية في مصر، رائد العصر الذهبي للعلاقات المصرية الألمانية خلال فترة عمله كسفير مصر في ألمانيا، والحائز على وسام من الدرجة الأولى من رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية". 

 

مثمنًا تلبية دعوته لزيارة محافظة الإسماعيلية، رمز البطولات والأبطال ليتحدث مع أبنائها عن الدبلوماسية المصرية وسط العديد من الأحداث المتواترة والتي تواجهها مصر على المستوى الإقليمي والعالمي. 

 

جانب من فعاليات الندوة، فيتو
جانب من فعاليات الندوة، فيتو

وأشار أكرم في كلمته إلى أن مصر لم تكن يومًا مجرد متابع للأحداث، بل كانت دائمًا صانعة للتاريخ ومؤثرة في مسار العلاقات الدولية. 

 

واضاف لقد أدرك أجدادنا منذ آلاف السنين أن الحوار والتفاوض سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار، فكانت معاهدة قادش بين الملك رمسيس الثاني والحيثيين، أقدم معاهدة سلام مكتوبة في التاريخ الإنساني، دليلًا على وعي المصريين المبكر بقيمة الحلول السلمية. 

جانب من فعاليات الندوة، فيتو
جانب من فعاليات الندوة، فيتو

 

ومع بدايات الدولة الحديثة، أسس محمد علي باشا وزارة الخارجية عام ١٨٣٧، لتكون مصر من أوائل الدول التي أنشأت جهازًا دبلوماسيًّا منظمًا في المنطقة. 

 

واليوم، في ظل الجمهورية الجديدة، تواصل مصر مسيرتها بدبلوماسية نشطة ومتوازنة، فكان لها دور بارز في دعم القضية الفلسطينية، وفي الدفاع عن قضايا القارة الأفريقية داخل مجلس الأمن، وفي تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع أوروبا والولايات المتحدة وروسيا والصين. 

جانب من مراسم الاستقبال، فيتو
جانب من مراسم الاستقبال، فيتو

 

كما أثبتت دبلوماسيتنا قوتها في قضية مياه النيل، حيث جمعت بين الصبر الاستراتيجي، والتمسك بالحقوق التاريخية، والبحث عن حلول عادلة تحفظ الأمن المائي لمصر.

 

وأوضح السفير محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية ووزير الخارجية الأسبق، أن الدبلوماسية المصرية نجحت في توظيف قدرتها وخبرتها وإمكاناتها، قبل وبعد وأثناء حرب أكتوبر، لاستعادة سيناء كاملة لا سيما عبر المفاوضات السياسية والسلام، فضلًا عن مهنية وحرفية المفاوض المصري الذي ساهم في معركة استراد الأرض والكرامة.

 

ملحمة أكتوبر النصر ومستقبل الأجيال 

ولفت إلى أن نصر أكتوبر  الذي تحقق رغم ضعف الإمكانيات والتحديات التي واجهت مصر آنذاك- كان له الفضل في تعزير ريادة مصر في محيطها سواء بالمنطقة العربية أو بالقارة الأفريقية أو بحوض البحر الأبيض المتوسط. 

 

وأكد أن ملحمة نصر أكتوبر عكست التفاف الشعب خلف قيادته الحكيمة في فترة عصيبة من تاريخ البلاد، وأبرزت الوحدة الوطنية التي يتمتع بها المجتمع المصري، بالإضافة إلى وجود جيش وطني مخلص مستعد للتضحية من أجل حماية كل شبر من أرض الوطن. 

 

وقال العرابي أن حرب أكتوبر رسمت طريق المستقبل للأجيال المتعاقبة لتسير بخطى ثابتة وواثقة نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتقدم في وطن تسود فيه قيم الكرامة والحرية. 

 

وأكد العرابي، أن قيمة الإنسان المصري أحد أهم عناصر قوة الدولة المصرية، مشيرًا أن الحضارة المصرية من زمن الفراعنة حتى العصر الحديث من أهم ركائز الشخصية المصرية، بالإضافة إلى موقع مصر الاستراتيجي الفريد الذي جعلها دولة حاكمة قائلًا "لدينا قناة السويس والتي تضيف بُعد استراتيجي للدولة المصرية، بالإضافة لكون مصر مصب النيل مما يعطيها قيمة استراتيجية وستظل مصر هبة النيل".

 

وأضاف أن هذه المعطيات حددت ملامح الاستراتيجية الوطنية من خلال ما تملكه من حضارة شاملة جعلت للمصري مكانه يشعر بها من عاش خارجها ويشعر بها كل من تعامل خارج حدودها.

 

وتطرق العرابي خلال الندوة إلى الحديث عن تعامل مصر مع أزمات الشرق الأوسط بحكمة لحماية الأمن القومي والحدود وتحقيق المصلحة الوطنية والعربية.

 

وأشار إلى أن استراتيجية الدولة المصرية تقوم على ترسيخ الأهداف الاقتصادية والإنمائية والتنمية المستدامة من خلال علاقات مصر الخارجية والداخلية والإقليمية والتي تشهد نموًا متزايدًا بشكل غير مسبوق خلال العقد الأخير.

 

وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه مصر كشريك محوري واستراتيجي لمعظم دول العالم في حل العديد من المشكلات.

 

وأكد أن قضية الوعي من أهم دعائم استقرار الوطن والدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن الدبلوماسية المصرية دائمًا زاخرة بالقامات الدبلوماسية العظيمة على مر تاريخها، مشيرًا إلى أنه مبادئها وقواعدها هو إرث تتوارثه الأجيال جيل بعد جيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظ الإسماعيلية الاسماعيلية بالاسماعيلية السفير محمد العرابى قناة السويس نائب رئيس هيئة قناة السويس جامعة القناة ندوة الدبلوماسية المصرية في عالم متغير الدبلوماسية المصرية

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يستقبل السفير محمد العرابي (صور)

نائب محافظ الإسماعيلية: لا أعمال رصف للطرق قبل الانتهاء من كافة المرافق

احتفالا بعيد الفلاح، ثقافة الإسماعيلية تنظم ورش حكي ورسم لذوي الهمم (صور)

الذهب الأبيض منور الحقول، بدء جني محصول القطن بالإسماعيلية ( فيديو وصور)

الأكثر قراءة

القناص فوق السطح، مقطع فيديو يرصد قاتل كيرك قبل تنفيذ العملية

عناق وقبلة مثيرة، صورة روبن نيفيز مع أرملة جوتا تثير ضجة في الوسط الرياضي

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال بـ 45 جنيها وقفزة جديدة في الجوافة

زكريا أحمد قريشي، أول صورة للمشتبه به في قتل الناشط الأمريكي تشارلي كيرك

بعد الجدول الجديد، موعد صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر سبتمبر

محكوم عليه بالإعدام، ماذا فعل مغني الراب الإيراني "تتلو" ليستثنى من لائحة العفو

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإماراتي العدوان الإسرائيلي على قطر وغزة وتطورات الأوضاع في السودان

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

خدمات

المزيد

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

أسعار سيارات رينو ميجان خلال شهر سبتمبر

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

ارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تل أبيب تواصل إجرامها.. عدوان إسرائيلي مكثف على اليمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads