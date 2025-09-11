محمد العرابي يتحدث عن تعامل مصر مع أزمات الشرق الأوسط وقضية مياه النيل بقصر ثقافة الإسماعيلية

شهد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والفريق أشرف عطوة نائب رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، مساء الأربعاء، الندوة التثقيفية للسفير محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير الخارجية الأسبق، تحت عنوان "الدبلوماسية المصرية في عالم متغير".

أبرز الحضور خلال الندوة

أقيمت الندوة بالقاعة الرئيسية لقصر ثقافة الإسماعيلية، تحت رعاية محافظ الإسماعيلية وبحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية،النائب أحمد عثمان عضو مجلس النواب، النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب، اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات القناة، أكرم الشافعى رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، شيرين عبد الرحمن مدير عام الثقافة بالإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية ووكلاء الوزارة ومديري عموم المديريات الخدمية بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وعدد من شيوخ الأزهر ومديرية الأوقاف.

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

تاريخ مصر الدبلوماسي

ورحب محافظ الإسماعيلية بالسفير محمد العرابي قائلًا: "يشرفنا استقبال أحد رموز الدبلوماسية في مصر، رائد العصر الذهبي للعلاقات المصرية الألمانية خلال فترة عمله كسفير مصر في ألمانيا، والحائز على وسام من الدرجة الأولى من رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية".

مثمنًا تلبية دعوته لزيارة محافظة الإسماعيلية، رمز البطولات والأبطال ليتحدث مع أبنائها عن الدبلوماسية المصرية وسط العديد من الأحداث المتواترة والتي تواجهها مصر على المستوى الإقليمي والعالمي.

وأشار أكرم في كلمته إلى أن مصر لم تكن يومًا مجرد متابع للأحداث، بل كانت دائمًا صانعة للتاريخ ومؤثرة في مسار العلاقات الدولية.

واضاف لقد أدرك أجدادنا منذ آلاف السنين أن الحوار والتفاوض سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار، فكانت معاهدة قادش بين الملك رمسيس الثاني والحيثيين، أقدم معاهدة سلام مكتوبة في التاريخ الإنساني، دليلًا على وعي المصريين المبكر بقيمة الحلول السلمية.

ومع بدايات الدولة الحديثة، أسس محمد علي باشا وزارة الخارجية عام ١٨٣٧، لتكون مصر من أوائل الدول التي أنشأت جهازًا دبلوماسيًّا منظمًا في المنطقة.

واليوم، في ظل الجمهورية الجديدة، تواصل مصر مسيرتها بدبلوماسية نشطة ومتوازنة، فكان لها دور بارز في دعم القضية الفلسطينية، وفي الدفاع عن قضايا القارة الأفريقية داخل مجلس الأمن، وفي تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع أوروبا والولايات المتحدة وروسيا والصين.

كما أثبتت دبلوماسيتنا قوتها في قضية مياه النيل، حيث جمعت بين الصبر الاستراتيجي، والتمسك بالحقوق التاريخية، والبحث عن حلول عادلة تحفظ الأمن المائي لمصر.

وأوضح السفير محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية ووزير الخارجية الأسبق، أن الدبلوماسية المصرية نجحت في توظيف قدرتها وخبرتها وإمكاناتها، قبل وبعد وأثناء حرب أكتوبر، لاستعادة سيناء كاملة لا سيما عبر المفاوضات السياسية والسلام، فضلًا عن مهنية وحرفية المفاوض المصري الذي ساهم في معركة استراد الأرض والكرامة.

ملحمة أكتوبر النصر ومستقبل الأجيال

ولفت إلى أن نصر أكتوبر الذي تحقق رغم ضعف الإمكانيات والتحديات التي واجهت مصر آنذاك- كان له الفضل في تعزير ريادة مصر في محيطها سواء بالمنطقة العربية أو بالقارة الأفريقية أو بحوض البحر الأبيض المتوسط.

وأكد أن ملحمة نصر أكتوبر عكست التفاف الشعب خلف قيادته الحكيمة في فترة عصيبة من تاريخ البلاد، وأبرزت الوحدة الوطنية التي يتمتع بها المجتمع المصري، بالإضافة إلى وجود جيش وطني مخلص مستعد للتضحية من أجل حماية كل شبر من أرض الوطن.

وقال العرابي أن حرب أكتوبر رسمت طريق المستقبل للأجيال المتعاقبة لتسير بخطى ثابتة وواثقة نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتقدم في وطن تسود فيه قيم الكرامة والحرية.

وأكد العرابي، أن قيمة الإنسان المصري أحد أهم عناصر قوة الدولة المصرية، مشيرًا أن الحضارة المصرية من زمن الفراعنة حتى العصر الحديث من أهم ركائز الشخصية المصرية، بالإضافة إلى موقع مصر الاستراتيجي الفريد الذي جعلها دولة حاكمة قائلًا "لدينا قناة السويس والتي تضيف بُعد استراتيجي للدولة المصرية، بالإضافة لكون مصر مصب النيل مما يعطيها قيمة استراتيجية وستظل مصر هبة النيل".

وأضاف أن هذه المعطيات حددت ملامح الاستراتيجية الوطنية من خلال ما تملكه من حضارة شاملة جعلت للمصري مكانه يشعر بها من عاش خارجها ويشعر بها كل من تعامل خارج حدودها.

وتطرق العرابي خلال الندوة إلى الحديث عن تعامل مصر مع أزمات الشرق الأوسط بحكمة لحماية الأمن القومي والحدود وتحقيق المصلحة الوطنية والعربية.

وأشار إلى أن استراتيجية الدولة المصرية تقوم على ترسيخ الأهداف الاقتصادية والإنمائية والتنمية المستدامة من خلال علاقات مصر الخارجية والداخلية والإقليمية والتي تشهد نموًا متزايدًا بشكل غير مسبوق خلال العقد الأخير.

وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه مصر كشريك محوري واستراتيجي لمعظم دول العالم في حل العديد من المشكلات.

وأكد أن قضية الوعي من أهم دعائم استقرار الوطن والدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن الدبلوماسية المصرية دائمًا زاخرة بالقامات الدبلوماسية العظيمة على مر تاريخها، مشيرًا إلى أنه مبادئها وقواعدها هو إرث تتوارثه الأجيال جيل بعد جيل.

