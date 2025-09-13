الإسماعيلية الأزهرية تسلم شيكات التأمين الحكومي لأسر الطلاب المتوفين

تسلم الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم، شيكات صندوق التأمين الحكومي التابع لقطاع المعاهد الأزهرية إلى أولياء أمور الطلاب متوفين.

أبرز الحضور خلال اللقاء

جاء ذلك في حضور محمد الحسيني منسق الصندوق بمدن القناة، وعلي الزر مدير رعاية الطلاب بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، ومحمود رمضان موجه أول رعاية الطلاب ومنسق الصندوق بالمنطقة.

جانب من اللقاء، فيتو

رعاية أبناء الأزهر

وأكد رئيس المنطقة أن الأزهر الشريف حريص على رعاية أبنائه وذويهم، وتقديم الدعم اللازم لهم في مختلف الظروف، مشددًا على أن هذه المبادرة تعكس الدور المجتمعي والإنساني للأزهر تجاه طلابه وأسرهم.

واختتم اللقاء بالدعاء للطلاب المتوفين بالرحمة والمغفرة، ولذويهم بالصبر والسلوان.

من ناحية أخرى، نظم قطاع المعاهد الأزهرية بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، الأربعاء الماضي بمشيخة الأزهر، احتفالية لتكريم ‏أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024 /2025م؛ حيث تم تسليمهم شهادات تقدير وهدايا قيمة ‏تكريما لهم على ما بذلوه خلال مسيرتهم التعليمية في مرحلة التعليم ‏قبل الجامعي من جهد متميز.‏

الأزهر والمجلس القومي للطفولة والأمومة يكرمان أوائل الثانوية الأزهرية بمشيخة الأزهر

وقال الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: إنَّ الطلاب المتفوقين قد أثبتوا بتفوقهم هذا إن الأزهر الشريف مصنع للرجال والنساء الأكفاء القادرين على حمل رسالة الدين والوطن والأمة، لافتا إلى أن ما حققوه من نجاح كبير هو نجاح للأزهر الشريف، وأنه ثمرة مجهود عام كامل من العمل والاجتهاد، وهذا التكريم لا يكافئ ما بذله هؤلاء الطلاب وأسرهم من جهد واجتهاد، ‏لكنه تقديرٌ من الأزهر لأبنائه، وتعبيرٌ عن وقوف الأزهر إلى جانب أبنائه واعتزازه ‏بهم وبتفوقهم، داعيًا إياهم إلى مواصلة التفوق في المرحلة الجامعية؛ ليكونوا سواعد ‏للبناء في وطننا العزيز مصر.‏

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: أثبت الأوائل بتفوقهم أن الأزهر مصنع للأكفاء القادرين على حمل رسالة الدين والوطن

وأوصى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الطلاب بضرورة مواصلة الجد والاجتهاد في حياتهم القادمة للوصول لأهدافهم في الحياة وليكونوا في المستقبل نواة لجيل قادر على تحقيق النهضة والتقدم، فتلك مجرد بداية لطريق جديد نأمل من الله أن يكون موفقا ومتميزا، موجها التحية لكل من أسهم في إنجاح منظومة الامتحانات الأزهرية هذا العام، والخروج بها بالمظهر المشرف واللائق بالأزهر الشريف.

رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة: ليكن تفوقكم نقطة انطلاق لتحقيق مزيد من الإنجازات العلمية والعملية في حياتكم

من جانبها، أعربت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن سعادتها بالمشاركة في احتفال تكريم أوائل الثانوية الأزهرية، مؤكدة أن المتفوقين رفعوا اسم مصر عاليًا بجهدهم واجتهادهم وصبرهم طيلة العام، وبخاصة أبناء غزة الذين ضربوا أروع الأمثلة في الصبر على العلم والصمود والتفوق.

وأكدت رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة أن الأزهر منارة للفكر والعلم المستنير، مشيدة بدعم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للمجلس في كل أنشطته، موضحة أن الطلاب هم أمل مصر ومستقبلها، داعية إياهم إلى جعل تفوقهم نقطة انطلاق لتحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات العملية والعلمية في حياتهم القادمة، مشددة على أن الاستثمار في العقول هو أفضل استثمار، مقدمة التهنئة لأسر الطلاب، ومتمنية لهم دوام التوفيق والنجاح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.