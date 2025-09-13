"كيفية اكتشاف الموهبة" برنامج تدريبي لجامعة القناة بمدارس الإسماعيلية ( صور )

نظمت جامعة قناة السويس، برنامجًا تدريبيًا بعنوان: "تصنيف الموهبة وكيفية اكتشافها" بمدرسة أحمد فوزي عمارة، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية، وإشراف تنفيذي من الدكتورة نهلة تواضروس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

نقدم البرنامج التدريبي

قدّم البرنامج التدريبي الدكتور أحمد عطيتو هريدي أستاذ الرسم والتصوير بقسم التربية الفنية بكلية التربية، وذلك بالتعاون بين إدارة تدريب أفراد المجتمع وإدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم.

جانب من فعاليات البرنامج، فيتو

عدد المشاركين في البرنامج

وشارك بالبرنامج (73) مستفيدًا ومستفيدة، وسط حضور مميز لكل من الدكتورة إيمان محمد رئيس قسم الموهوبين بإدارة شمال، وعبير فاروق مسئول التعلم الذكي بالمديرية، والأستاذة هيام علي مسئول الموهوبين بالمديرية، وشهير محمد مسئول المتابعة بالمديرية.

تناول البرنامج مفهوم الموهبة باعتبارها قدرات عامة أو خاصة تجعل الفرد متميزًا عن الآخرين في مجال أو عدة مجالات، وهي قدرات قد تكون فطرية أو مكتسبة، عقلية أو إبداعية، تميز صاحبها بمستوى عالٍ من التفكير والأداء.

جانب من فعاليات البرنامج، فيتو

آليات اكتشاف البرنامج

كما تناول آليات اكتشاف المواهب منذ مراحل الطفولة المبكرة وأهمية دور الأسرة في رعايتها وتنميتها، مؤكدًا أن الموهبة قد تكون دفينة تحتاج إلى رعاية وإرشاد لإبرازها.

وتم خلال المحاضرة استعراض أهم الخصائص المميزة للطلاب الموهوبين، ومنها الفضول الفكري، والقدرة على التفكير العميق، والحساسية العالية والتعاطف، والخيال الخصب، وحب الاستقلالية في التعلم، والقدرة على مواجهة الهياكل التقليدية بأساليب أكثر تفاعلية، إضافة إلى الشعور القوي بالعدالة، وتعدد الاهتمامات، وسرعة استيعاب المفاهيم الجديدة، والذاكرة الاستثنائية.

جانب من فعاليات البرنامج، فيتو

جانب من فعاليات البرنامج، فيتو

كما ناقش البرنامج طرق دعم الطلاب الموهوبين من خلال تنمية قدراتهم وتشجيعهم على التخلص من الخوف والتجربة دون رهبة من الفشل، مع تعزيز مهاراتهم من خلال التدريب المستمر والالتحاق بالدورات والأنشطة التي تسهم في تنمية مواهبهم.

وتم تعريف المواهب على أنها المهارات والقدرات الطبيعية التي يتمتع بها الإنسان منذ ولادته أو التي يكتسبها بالممارسة والتطوير، مع الإشارة إلى تنوعها وتعدد أشكالها.

جاء تنظيم البرنامج التدريبي تحت إشراف المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع، بما يعكس حرص جامعة قناة السويس على المساهمة الفعالة في دعم الموهوبين واكتشاف الطاقات الإبداعية لدى الأجيال الجديدة.

