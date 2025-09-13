السبت 13 سبتمبر 2025
الإعدام لمتهم قتل سائق للاستيلاء على توك توك بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض، بالإعدام شنقا للمتهم الأول بقضية اتهام 4 أشخاص بقتل سائق توك توك باستخدام سلاح أبيض "كتر"، لسرقة مركبته بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، كما قضت بالسجن المؤبد للمتهمين الـ3 الآخرين.

محكمة جنايات بنها تؤجل محاكمة 3 متهمين بقتل وحرق شاب انتقامًا لشرف زوجة أحدهم

جنايات بنها تصدر حكمًا بالمؤبد على متهمين في قضية قتل

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2783 لسنة 2024 جنح قسم الخانكة، والمقيدة برقم 4015 لسنة 2024 كلى شمال بنها، أن المتهمين "عبد الرحمن ر ع"، محبوس، وشقيقه "أحمد ر ع"، محبوس، و"عمرو ا م"، محبوس، و"محمد م ع"، محبوس، لأنهم فى يوم 29 / 3 / 2024، بدائرة قسم الخانكة محافظة القليوبية، المتهم الأول قتل المجنى عليه عبد الحميد عطية عبد الراضى أبو الحسن، عمدًا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة جنايات بنها، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل كل من يحول دون تنفيذ مشروعه الإجرامي، ألا وهو سرقة إحدى الدراجات النارية كرها عن قائدها، وأعد لذلك الغرض سلاحًا أبيض قاطع "كثر"، أمده به بقية المتهمين، ونفإذًا لمخططه الإجرامي انتقل لمكان الواقعة حيث تصادف حضور المجنى عليه مستقل دراجته النارية "التوك توك"، فاستوقفه المتهم وتحايل عليه لتوصيله لإحدى الطرق النائية وما أن أتيحت له الفرصة حتى أجهز على المجنى عليه وعاجله بضربه باستخدام السلاح الأبيض حوزته، استقرت فى عنقه فأحدث به إصابته المبينة والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق، والتى أودت بحياته قاصدًا من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة، إلى أنه ارتكبت تلك الجناية تأهيلا وتسهيلًا لارتكاب جنحة أخرى، حيث أنه شرع فى سرقة الدراجة النارية "التوك توك " المملوك للمجنى عليه عبد الحميد عطية عبد الراضى أبو الحسن، حال حمله لسلاح أبيض، إلا أنه خاب أثر جريمته تسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه متلبسًا بجريمته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، والمؤثمة لمواد من قانون العقوبات.

واستطرد أن المتهم من الثانى حتى الرابع اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكابه الجريمة محل الواقعة بأن اتفقوا على مشروعهم الإجرامي ألا وهو سرقة إحدى الدراجات النارية كرها عن قائدها وقسموا الأدوار بينهم، فنال المتهم دور الفاعل الأصلى قابلين كافة النتائج المحتملة لمشروعهم الإجرامى بما فيها، قتل الضحية إذا اعترض مشروعهم الإجرامي، وساعدوه بأن أمدوا المتهم الأول بالسلاح الأبيض "قاطع كثر"، ليعينه فى جريمته وترتب على ذلك قيام المتهم الأول بإرتكاب جريمته على النحو المبين مسبقًا وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.

