إزالة 447 حالة تعد على أملاك دولة وأراض زراعية بالدقهلية (صور)

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية أعمال المرحلة الثانية من الموجة 27 لإزالة التعديات والمخالفات، وتنفيذ 447 قرار إزالة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمنع كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة جميع المخالفات، وفي إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بالمتابعة اليومية للمرحلة الثانية من الموجة 27، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء.

إزالة 447 حالة تعديات على أراضي أملاك الدولة، وجهات الولاية

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، انطلاق أعمال الأجهزة التنفيذية لتنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 27 لإزالة المخالفات، والتي تجري تحت إشراف اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، وتم خلالها إزالة 447 حالة تعديات على أراضي أملاك الدولة، وجهات الولاية، والأراضي الزراعية.

التصدي بكل قوة لحالات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وشدد المحافظ على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية، والتصدي بكل قوة لحالات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بجميع المراكز، وضرورة عرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.

447 قرار، لإزالة التعديات والمخالفات بالمباني على مساحة 39363 مترا

من جانبه أوضح محمد جلال، مدير الإدارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة، وعبد الفتاح مدير حماية أملاك الدولة، أن اجمالى ما تم تنفيذه من قرارات إزالة تعديات ومخالفات البناء خلال المرحلة الثانية من الموجة 27 حتى اليوم، بلغ 447 قرارا، لإزالة التعديات والمخالفات بالمباني على مساحة 39363 متر، وعلى الأرض الزراعية بمساحة 2 فدان، 12 قيراطا، 19 سهما.

