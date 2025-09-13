قرارات رادعة وإزالات فورية لمخالفات البناء بالشرقية    

قام أيمن هيكل، رئيس مركز ومدينة ههيا، بفك شدة خشبية لمبنى مخالف داخل الحيز العمراني بقرية المساعدة التابعة للوحدة المحلية بالعلاقمة على مساحة ١٠٠ م٢، وكذا إزالة تعدي على مساحة ٤٠ م٢ بكفر حموده بالمحمودية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إزالة شدة خشبية ببلبيس

وفي حملة أخرى بمركز ومدينة بلبيس، تم إزالة شدة خشبية للدور الأول العلوي بقرية الجوسق التابعة للوحدة المحلية بشبرا النخلة على مساحة ١٠٠ م٢، وكذلك إزالة سور بالدبش الأبيض بمساحة ٣٠ م٢ بعزبة شرف التابعة للوحدة المحلية إنشاص الرمل.

إزالات بديرب نجم

فيما قام المحاسب صلاح سالم، رئيس مركزومدينة ديرب نجم، بإزالة مبنى من الطوب الأحمر والمونة الطينية مقام على أرض زراعية بمساحة ٩٠ م٢ بقرية الحصة التابعة للوحدة المحلية بقرموط صهبرة بديرب نجم.

المحاسب السيد عبدالرازق

كما تم إزالة مبنى مخالف بالدبش الأبيض خارج الحيز العمراني على مساحة ٦٠ م٢ بقرية طوخ القِبلية، وتم تنفيذ إزالة كلية لمبنى مخالف من الطوب الدبش على مساحة ١٢٠ م٢ بأرض زراعية بناحية كفور نجم وكانت المخالفات شدات خشبية ومبانٍ بالدبش الأبيض ومبنى بالطوب الأحمر والمونة الطينية.

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية

بدوره أكد محافظ الشرقية على أن هذه الحملات تأتي في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي محاولات للتعدي على أراضي الدولة، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ستواصل جهودها اليومية لرصد المخالفات والتعامل معها في المهد، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة

وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة، والتصدي بكل قوة وحزم لمحاولات البناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وضرورة تنفيذ الإزالة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون أي استثناء.

سرعة الإبلاغ عن أى محاولات بناء مخالف

وناشد المحافظ المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي محاولات للبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والإتصال على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية عبرالخط الساخن: ١١٤☎️ الخطوط الأرضية: 055/2303693

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.