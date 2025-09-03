الأربعاء 03 سبتمبر 2025
اقتصاد

بعد ارتفاع تعريفة شحن السيارات الكهربائية، كيف تحسب تكلفة شحنتك

شحن سيارة كهربائية
شحن سيارة كهربائية

 وافق مجلس الوزراء على تعديل تعريفة شحن السيارات الكهربائية في السوق خلال شهر سبتمبر الجاري، والمقرر تطبيقها بداية من اليوم الأربعاء 3 سبتمبر داخل محطات الشحن بالكهرباء.

ونرصد في التقرير التالي التعديلات التى تمت على أسعار شحن السيارات الكهربائية بعد قرار مجلس الوزراء بتعديل تعريفة شحن السيارات الكهربائية في مصر، وهي:-

 أسعار الشحن الجديدة

الشحن البطيء (AC): ارتفع سعر الكيلو وات من 1.89 جنيه إلى 3.40 جنيه، بزيادة 79%.
الشحن السريع (DC): ارتفع سعر الكيلو وات من 3.75 جنيه إلى 6.55 جنيهات، بزيادة 75%.

 تحسب تكلفة الشحن من خلال حجم البطارية  فالبطارية  الـ 80 كيلووات يتم شحنها بالشحن السريع، وتضرب 80 في 6.55 تساوي  التكلفة حوالي 525 جنيها.

 

 

