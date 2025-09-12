الجمعة 12 سبتمبر 2025
اقتصاد

الدولار يتجه لأكبر تراجع أسبوعي في شهر قبل اجتماع الفيدرالي بشأن الفائدة

يتجه الدولار نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أكثر من شهر قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتوقع أن يطلق سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة.

مؤشر بلومبرج للدولار الفوري

انخفض مؤشر بلومبرج للدولار الفوري بنسبة 0.2% هذا الأسبوع، وهو أكبر تراجع منذ أغسطس، وعززت بيانات سوق العمل الأمريكية الضعيفة الرهانات على خفض الفائدة بواقع 75 نقطة أساس بنهاية العام، رغم أن التضخم الراسخ نسبيًا يشير إلى أن العملة الأمريكية لن تواجه انهيارا مفاجئا، فيما يظل متداولو الخيارات منقسمين بشأن الاتجاه المقبل للدولار.

قالت مونيكا ديفيند، رئيسة معهد الاستثمار في شركة "أموندي"، لتلفزيون "بلومبرج" الجمعة: "سوق العمل لم تتراجع بشكل حاد، لكنها تتباطأ بالتأكيد".

 وأضافت: "نعتقد أن الفيدرالي سيخفض الفائدة ثلاث مرات هذا العام، مع المزيد في العام المقبل".

تتوقع الأسواق إلى حد كبير خفض الفائدة ربع نقطة مئوية الأسبوع المقبل من جانب الاحتياطي الفيدرالي، في الوقت نفسه، سيراقب المستثمرون القرار والتعليقات بحثًا عن دلائل على القلق من استمرار ضغوط الأسعار. 

وتراجع مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين الجمعة إلى أضعف مستوى له منذ مايو، في حين ارتفعت توقعات التضخم طويلة الأجل للشهر الثاني على التوالي.

خفض الفائدة يضعف الدولار

كتب مايكل فيستر، خبير استراتيجيات العملات في "كومرتس بنك"، في مذكرة: "خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي سيضعف  الدولار"، لكنه أضاف أن استمرار التضخم يعني أن الاتجاه الهبوطي سيكون "بوتيرة بطيئة بدلًا من انهيار كبير".

يعد "كومرتس بنك" الأكثر تشاؤما بشأن الدولار في استطلاع "بلومبرج"؛ إذ يُتوقع أن تساعد التخفيضات الكبيرة للفائدة في إضعافه إلى 1.22 دولار مقابل اليورو بحلول نهاية العام، وهو ما يشير إلى تراجع بنحو 4% عن مستويات الجمعة.

قال "بنك أوف أمريكا" الجمعة إن مراكز بيع الدولار تبقى أبرز صفقة يتبناها المستثمرون في الأسواق، وفقًا لمسح دوري لمديري الصناديق العالميين. 

وذكر فريق البنك، بمن فيهم أدارش سينها وميخاليس روساكيس: "يُنظر الآن إلى مراكز الشراء في الأصول عالية المخاطر على أنها الأكثر زخمًا، بينما لم تعد المخاوف بشأن مراكز بيع الدولار بارزة، ما قد يفسر جزئيًا قناعة أقوى بمواصلة بيع الدولار لبقية هذا العام".

مع ذلك، أشارت جين فولي، رئيسة استراتيجيات العملات في "رابوبنك"، في تقرير بتاريخ 11 سبتمبر، إلى أن انتشار المراكز السلبية على الدولار قد يكون من العوامل وراء صمود العملة أمام اليورو في الأيام الأخيرة.

انقسام السوق بشأن الدولار

في أسواق عقود الخيارات، يقترب ما يُعرف بانحراف التقلبات من نقطة التعادل، ما يشير إلى انقسام السوق بشأن الاتجاه قصير الأجل للدولار.

 وتشير المؤشرات الفنية أيضًا إلى أن تحركات الدولار هي الأضعف منذ مارس 2024. ويقل تعرض المستثمرين للسوق الفورية رغم نظرتهم السلبية العامة.

أما على امتداد مجموعة العشر، يتجه اليورو لإنهاء الأسبوع دون تغير يذكر أمام الدولار، وكان آخر تداول له عند نحو 1.1720 دولار. 

وأداء الدولار الكندي كان الأضعف بين نظرائه هذا الأسبوع قبيل اجتماع بنك كندا الأسبوع المقبل، بينما لا يزال الين عالقًا في الاضطرابات السياسية وسط سباق القيادة في اليابان، هذا الوضع دفع بعض المستثمرين للتحول من الدولار إلى أصول أخرى بدلًا من العملات.

الدولار تحركات الدولار أسعار الفائدة خفض الفائدة التضخم المستهلكين الأمريكيين الاحتياطي الفيدرالي مؤشر بلومبرج للدولار الفوري

