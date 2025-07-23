فاتورة ترامب الجمركية.. الأمريكيون يتحملون عبء الرسوم.. ارتفاع أسعار الواردات.. والشركات المحلية أكبر المتضررين بسبب الحرب التجارية

تحت وطأة الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تبرز حقيقة صادمة، تتمثل في الشركات المستهلكين الأمريكيون هم من يتحملون العبء الأكبر، متحدين بذلك ادعاءات ترامب بأن الدول الأخرى هي من تدفع الثمن.

خسائر الشركات بسبب الرسوم الجمركية

وكشفت "جنرال موتورز" عن خسائر تجاوزت مليار دولار بسبب الرسوم، آثرت استيعابها بدلا من رفع أسعار السيارات على المستهلك، مما يفسر استقرار أسعار السيارات مقابل ارتفاع أسعار سلع مستوردة أخرى (مثل الألعاب والأجهزة المنزلية)، حيث تم تمرير التكلفة للمستهلك مباشرة، بحسب وكالة بلومبرج.

ارتفاع أسعار الواردات

وأظهرت بيانات يونيو ارتفاعا حادا في أسعار الواردات (باستثناء الوقود)، مؤكدة عدم تخفيض الشركات الأجنبية أسعارها لتعويض الرسوم، هذا يتناقض صراحة مع تصريحات ترامب المتكررة مثل قوله عن الفلبين: "ستدفع رسوما جمركية بنسبة 19%".

الإيرادات محلية المصدر

على الرغم من زيادة إيرادات الحكومة من الرسوم، تُجمع هذه العوائد في معظمها من داخل الولايات المتحدة.

الأمريكيون هم من يتحملون تكلفة الرسوم الجمركية

ويؤكد جورج سارافيلوس (دويتشه بنك): "الأدلة الكلية تُبين بوضوح أن الأمريكيين هم من يتحملون في الغالب تكلفة الرسوم الجمركية"، متوقعًا ضغوطًا إضافية على أسعار المستهلك.

تردد الشركات في تمرير الكلفة كاملة

ويتفق غالبية الاقتصاديين مع هذا الرأي، مدعمين بتواضع مؤشر أسعار المستهلك وتباطؤ هوامش أرباح تجار الجملة والتجزئة في مؤشر أسعار المنتجين، مما يعكس تردد الشركات في تمرير الكلفة كاملة.

معضلة الشركات والموردين

وتشير تحليلات "ويلز فارجو" إلى أن الشركات الأمريكية تتحمل التكلفة وبدأت بتمريرها جزئيًا للمستهلك، وسط رفض عام من الموردين الأجانب خفض الأسعار.

ورغم تراجع أسعار الصادرات اليابانية بما فيها السيارات في محاولة لامتصاص جزء من الأعباء، إلا أن ضعف الدولار دفع العديد من الشركات الأجنبية لرفع أسعارها لتعويض الفارق.

الرسوم تتسبب في تهديد للدولار

يحذر سارافيلوس من أن استمرار ضغط الرسوم على الشركات الأمريكية يمثل عبئًا إضافيًا على الدولار الذي يشهد أسوأ بداية عام منذ السبعينيات.

مستقبل الأرباح تحت المجهر

بينما تبحث شركات مثل "3 إم" عن حلول داخلية تعديل الإنتاج والتسعير، لتخفيف الضغط، تستعد "نايكي" لزيادات أسعار "مدروسة" لمواجهة تكاليف قد تصل لمليار دولار.

يلخص أندرو هولينهورست (سيتي جروب) الأمر بوضوح، مشيرا إلى أنه إذا لم يدفع المستهلكون والشركات الأجنبية، فالشركات المحلية هي من تدفع، وهذا يجب أن ينعكس في تقارير الأرباح".

ويشير إلى أن الشركات قد تؤجل المواجهة الكاملة أملًا في تغيير سياسة تحمل الأعباء قريبا.

تأثير الرسوم الجمركية على الشركات الكبرى

وتشير جميع المؤشرات والأدلة الاقتصادية، من خسائر الشركات الكبرى إلى ارتفاع أسعار الواردات والسلع الاستهلاكية، إلى أن الفاتورة الحقيقية للرسوم الجمركية التي يروج ترامب لدفع الآخرين لها، تسدد يوما بعد يوم من جيوب الشركات والمستهلكين الأمريكيين أنفسهم، وسط مخاوف من تداعيات أوسع على الاقتصاد والدولار.

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