كلية التربية النوعية بجامعة الإسكندرية تنظم الملتقى الثاني للدراسات العليا والبحوث

نظّمت كلية التربية النوعية بجامعة الإسكندرية اليوم الأربعاء، فعاليات الملتقى الثاني للدراسات العليا والبحوث تحت عنوان: "رؤى واتجاهات فى تطوير التعليم النوعى المعاصر"، وذلك بحضور نخبة من القيادات الأكاديمية والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات النوعية.

شهد افتتاح الملتقى الدكتورة نجدة ماضى، عميد الكلية ورئيس الملتقى، والدكتورة سلوى باشا، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس الملتقى، والدكتور مختار يوسف، نائب رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، والدكتور شريف عبد المنعم، منسق الملتقى، والدكتورة دينا الجيار، المدير التنفيذي لوحدة إدارة المشروعات بالجامعة، والدكتور سعد درويش، العميد السابق لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة مطروح، والدكتورة لمياء الشافعي، مساعد منسق القضايا الاجتماعية بجامعة الإسكندرية، والدكتورة سارة أسامة، مسؤول الاتصال بحاضنة "PILOT"، والدكتورة ريهاف حسن فولة، الاستشاري الدولي المعتمد في الإدارة والتعليم والتدريب، والأستاذة منى قبطان، المدير العام لإدارة العلاقات الثقافية بالجامعة، إلى جانب عدد من عمداء ووكلاء الكليات والمعاهد، ولفيف من الباحثين وطلاب الدراسات العليا.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت الدكتورة نجدة ماضى أن الملتقى يمثل حدثًا علميًا بارزًا يُعنى بمناقشة قضايا وتوجهات التعليم النوعي المعاصر، موضحة أن تنظيمه يأتي انطلاقًا من حرص الكلية على تعزيز ثقافة البحث العلمي، وإتاحة الفرصة للباحثين لتبادل الأفكار والرؤى حول أحدث الاتجاهات التي تسهم في تطوير التعليم النوعي بما يواكب تحديات ومتطلبات العصر، وأكدت أن مرحلة الدراسات العليا ليست مجرد استكمال مسار تعليمي، بل تمثل منصة لإنتاج المعرفة وبناء أطر فكرية جديدة تدعم جهود التنمية المجتمعية، مؤكدة أهمية توفير بيئة تعليمية محفزة تجمع بين الأساتذة والباحثين والإداريين لدعم مسيرة العلم وخدمة المجتمع، كما توجهت بالشكر لكافة القائمين على تنظيم الملتقى والمشاركين فيه، معتبرة إسهاماتهم إضافة نوعية للمجال الأكاديمي.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة سلوى باشا أن الملتقى يشكل منصة علمية فريدة تتيح لطلاب الدراسات العليا التفاعل مع نخبة من الأساتذة والخبراء في قضايا التعليم النوعي، مشيرة إلى أهمية تعزيز الحوار الأكاديمي حول قضايا النشر الدولي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والمشروعات البحثية، والتنمية المستدامة، والبعثات العلمية، والتطور التكنولوجى، وأكدت أن الملتقى يعكس إيمان الكلية بأهمية إعداد جيل من الباحثين القادرين على إحداث التغيير، من خلال تبني مشروعات بحثية مبتكرة تراعي الاتجاهات الحديثة وتربط البحث العلمي بقضايا المجتمع واحتياجاته الفعلية. كما أعربت عن أملها في أن تسهم جلسات الملتقى في بلورة توصيات عملية تدعم التطوير الأكاديمى والتربوى.

تضمن الملتقى مناقشة عدد من المحاور العلمية المتخصصة، أبرزها البحث العلمي الفعال، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمى، وجودة البحث العلمى في ضوء أهداف التنمية المستدامة، والمشروعات البحثية، وحقوق الملكية الفكرية، والحاضنات التكنولوجية، وبراءات الاختراع، والنشر الدولى.

شارك في مناقشة هذه المحاور نخبة من الأساتذة والمتخصصين الذين أثروا جلسات الملتقى برؤاهم العلمية وخبراتهم الثرية، بما ساهم في تحقيق أعلى قدر من الاستفادة للباحثين وطلاب الدراسات العليا المشاركين.

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